لينوفو تطلق الحاسوب المحمول ThinkPad S2 Yoga إصدار 2023

أعلنت شركة لينوفو الصينية إطلاق الحاسوب المحمول ThinkPad S2 Yoga بإصداره الجديد لعام 2023، حيث يأتي الجهاز بشاشة مميزة قابلة للمس والدوران حتى 360 درجة، وقد صُمم الجهاز ليكون متعدد الاستخدامات لتلبية الاحتياجات المهنية والشخصية.

ويتمتع الجهاز بتصميم خفيف الوزن يبلغ 1.26 كيلوجرام، مع سمك قدره 17 ميليمترًا، وهو يأتي بشاشة قياسها 13.3 إنشًا بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، ومعدل سطوع يصل إلى 300 شمعة.

وتطرح لينوفو طرزًا متعددة من الجهاز مع معالجات مختلفة، ومنها معالج AMD Ryzen R5-7530U Pro و Intel Core i5-1335 و Intel Core i7-1355U مع ذاكرة عشوائية حجمها 16 أو 32 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 512 جيجابايت أو تيرابايت.

ويحمل الجهاز مزايا إضافية مثل الصوت المحسّن بفضل دعم تقنية Dolby Atmos، والإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح، وخاصية تعرّف بصمة الإصبع، ونظام التبريد المتقدم لتشغيل الألعاب بسلاسة، كما يدعم تقنية WiFi-6E لاتصال سريع ومستقر بشبكات واي فاي، كما يحتوي على قلم يُشحن تلقائيًا عند وضعه في المكان المخصص له.

ويحمل جهاز لينوفو ThinkPad S2 Yoga بطارية تبلغ سعتها 46 واطًا/ الساعة، ويمكنها الصمود حتى 8.8 ساعات من الاستخدام في وضع المكتب الموفر للطاقة.

وتزعم لينوفو أن الحاسوب الجديد قد اجتاز 26 اختبارًا للمعايير العسكرية الصارمة، مما يشير إلى متانة الجهاز في مختلف ظروف الاستخدام.

وتطرح لينوفو الحاسوب المحمول الجديد ThinkPad S2 Yoga بسعر يتراوح بين 800 و 1250 دولارًا أمريكيًا، ويبدأ طرحه في الأسواق نهاية العام الجاري.