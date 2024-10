سوني: PS5 تتجاوز مقدار 50 مليون وحدة مباعة

تشهد PlayStation 5 زخمًا قويًا، إذ أعلنت سوني أنها باعت نحو 50 مليون وحدة منذ إطلاقها في أواخر عام 2020، مما يجعل منصة الألعاب تحقق إنجازًا جديدًا.

ويوضح الرقم مقدار زيادة مبيعات PlayStation 5، إذ أعلنت الشركة في شهر يوليو أنها باعت نحو 40 مليون وحدة.

وكما أشارت صحيفة فايننشال تايمز، إلى أن البيانات تكشف أن مبيعات PlayStation 5 ارتفعت بنسبة مقدارها 65 في المئة لتصل إلى نحو 22.5 مليون وحدة هذا العام، متجاوزة مبيعات سويتش، التي انخفضت بنسبة مقدارها 18 في المئة، ومبيعات إكس بوكس التي انخفضت بمقدار 15 في المئة.

ويشير ذلك إلى أن سوني تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في بيع نحو 25 مليون منصة بحلول شهر مارس 2024.

وقال إريك لميبل، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي والمبيعات والعمليات التجارية في شركة سوني للترفيه التفاعلي: “نشعر بالرضا الشديد تجاه المبيعات بشكل عام، وذلك نظرًا إلى الزخم الذي شهدناه في شهري نوفمبر وديسمبر”.

وأوضحت سوني في شهر أغسطس أن مبيعات PS5 كانت ضعيفة مقارنةً بما كان متوقعًا، مما أدى إلى حدوث توتر بين المستثمرين.

وقالت سوني حينها إن هدفها البالغ مقداره 25 مليون وحدة هو هدف مرتفع وليس في متناول اليد، وتتطلع الشركة إلى تحقيق توازن بين أحجام المبيعات والربحية.

وأعاقت مشكلات سلسلة التوريد مبيعات PS5 في وقت مبكر من إطلاقها، مع أن هذه العوائق تلاشت، واكتسبت المنصة دفعة قوية من خلال إطلاق لعبة Marvel’s Spider-Man 2 التي نالت استحسان النقاد.

وتأتي مبيعات سوني في الوقت الذي تناقش فيه الصناعة مستقبل منصات الألعاب؛ إذ يَعد التقدم في تقنية السحابة بألعاب غير مرتبطة بأجهزة ضخمة الحجم.

وتستمر منصات الألعاب في الوقت الحالي بجذب اللاعبين، مع حصول منصة سويتش من نينتندو على دفعة هذا العام عبر إطلاق ألعاب، مثل Zelda.

وتشمل ألعاب PlayStation القادمة The Last of Us Part II Remastered، التي تطلق في شهر يناير، و Final Fantasy VII Rebirth، التي تطلق في شهر فبراير.