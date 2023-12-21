حصاد 2023.. أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة التي صدرت في هذا العام

تطرح العديد من الشركات الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية سلسلة هواتف مناسبة لذوي الدخل المحدود، تمتاز بالأداء الجيد وتُباع بسعر متوسط، وأبرز تلك الشركات: سامسونج وجوجل، وشاومي، وأوبو، وموتورولا، وغيرها.

إذ تُنتج شركة سامسونج سلسلتين من الهواتف التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة، هما: سلسلة Galaxy A، وسلسلة Galaxy S FE، أما شركة جوجل، فتُنتج سلسلة هواتف Pixel A التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة وأحدث تلك الهواتف هو Pixel 7a. هذا بالإضافة إلى الأنواع الأخرى المتعددة من هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة التي تُنتجها الشركات الأخرى، وتأتي بمواصفات متفاوتة.

فإذا كنت تفكر في شراء هاتف أندرويد جديد يُباع بسعر متوسط، يمكنك اختيار واحد من الهواتف التالية التي تُعد أفضل الهواتف من الفئة المتوسطة التي صدرت في هذا العام:

1- هاتف سامسونج Galaxy S23 FE:

يضم هاتف Galaxy S23 FE شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس يبلغ 6.4 بوصات، وبدقة قدرها 2,400 ×1,080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 10 ميجابكسل.

يعمل الإصدار العالمي من هذا الهاتف بمعالج (Exynos 2200) من سامسونج الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم الترقية إلى نظام أندرويد 14.

يحتوي هاتف Galaxy S23 FE على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير/ الساعة، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يُباع هاتف Galaxy S23 FE بسعر يبدأ من 500 دولار.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تود معرفته عن هاتف Galaxy S23 FE الجديد من سامسونج“.

2- هاتف سامسونج Galaxy A24:

يضم هاتف Galaxy A24 شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس قدره 6.5 بوصات، وبدقة قدرها 1080 × 2340 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

يعمل هاتف Galaxy A24 بمعالج (Mediatek MT8781 Helio G99) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم الترقية إلى أندرويد 14.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

يُباع هاتف Galaxy A24 بسعر يبدأ من 197 دولارًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy A24“.

3- هاتف سامسونج Galaxy A54:

يضم هاتف سامسونج Galaxy A54 شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس قدره 6.4 بوصات وبدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Exynos 1380) من سامسونج، الثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى نظام أندرويد 14.

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A54 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

يُباع هاتف سامسونج Galaxy A54 بسعر يبدأ من 375 دولارًا.

يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy A54 و Galaxy A53” لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز التحسينات التي أضافتها سامسونج إليه مقارنةً بالطراز السابق Galaxy A53.

4- هاتف Pixel 7a من جوجل:

يضم هاتف Pixel 7a شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات، وبدقة تبلغ 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، كما تدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on). ويضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 64 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

يعمل هاتف Pixel 7a بمعالج جوجل (Tensor G2)، الثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم الترقية إلى نظام أندرويد 14.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4385 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

يُباع هاتف Pixel 7a بسعر قدره 499 دولارًا.

يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة شاملة بين هاتفي Pixel 7a و Pixel 6a من جوجل” لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز التحسينات التي أضافتها جوجل إليه مقارنةً بالطراز السابق Pixel 6a.

5- هاتف Oppo Reno 10 5G:

يضم هاتف Oppo Reno 10 5G شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2412 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 64 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

يعمل هاتف Oppo Reno 10 5G بمعالج (Mediatek MT6877V Dimensity 7050) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم ColorOS 13.1.

يحتوي Oppo Reno 10 5G على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يُباع هاتف Oppo Reno 10 5G بسعر قدره 354 دولارًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

6- هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro:

يضم هاتف Redmi Note 13 Pro شاشة من نوع (OLED) بقياس يبلغ 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2712 ×1220 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 200 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 7s Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويعمل بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم (MIUI 14) من شاومي.

يحتوي هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا، ويتوفر هذا الهاتف بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يُباع هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro بسعر يبدأ من 239 دولارًا.

7- هاتف +Realme 11 Pro:

يضم هاتف +Realme 11 Pro شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2412 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 200 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Mediatek MT6877V Dimensity 7050) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم Realme UI 4.0.

يحتوي +Realme 11 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

يُباع هاتف +Realme 11 Pro بسعر يبدأ من 380 دولارًا.

8- هاتف Infinix note 30 Pro:

يضم هاتف Infinix note 30 Pro شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 6.67 بوصات، وبدقة قدرها 1080×2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 108 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Mediatek MT8781 Helio G99) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم (XOS 13).

يحتوي هاتف إنفنكس note 30 pro على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 68 واطًا، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

يُباع هاتف Infinix note 30 pro بسعر قدره 879 درهمًا إماراتيًا.

9- هاتف Moto G Stylus 2023:

يضم هاتف موتورولا Moto G Stylus 2023 شاشة من نوع (IPS LCD)، يبلغ قياسها 6.5 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، ويضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (MediaTek Helio G85) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 12 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13. ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 64 جيجابايت.

يُباع هاتف Moto G Stylus 2023 بسعر قدره 150 دولارًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف 2023 Moto G Stylus من موتورولا“.

10-هاتف OnePlus Nord N30:

يضم هاتف OnePlus Nord N30 5G شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 6.72 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 108 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 695)، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

يُباع هاتف OnePlus Nord N30 5G بسعر قدره 250 دولارًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف OnePlus Nord N30 5G .. إليك المواصفات والسعر“.