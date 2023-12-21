جوجل تسلّط الضوء على أفضل إضافات متصفح كروم لعام 2023

كشفت شركة جوجل عن اختياراتها لأفضل إضافات متصفح كروم لعام 2023، وهي إضافات من شأنها تحسين تجربة التصفح في متصفح الويب الأشهر عالميًا.

وتصدرت الإضافات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قائمة اختيارات جوجل، ومنها إضافة Scrib التي تتيح توثيق الأعمال وإنشاء الأدلة لتدريب فريق العمل، و DeepL Translate لترجمة صفحات الإنترنت، و QuillBot للمساعدة في كتابة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، بالإضافة إلى إضافة Sider التي توفر للمستخدمين شريطًا جانبيًا للوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهيرة مثل ChatGPT و Claude و Bard دون الحاجة إلى فتح تبويبات جديدة.

واختارت جوجل أداة Transkriptor لمساعدة المستخدمين في أثناء الاجتماعات، حيث تتيح تحويل الأصوات إلى نص على نحو تلقائي مع دعم أكثر من 100 لغة، كما اختارت أداة Bonjourr من أجل تخصيص المتصفح بأسلوب بسيط، والحفاظ على الصفحة الرئيسية نظيفة وخالية من عناصر التشتيت.

وفي فئة إضافات إمكانية الوصول، وقع الاختيار على إضافة Speechify من أجل تحويل النص إلى كلام لقراءة المقالات ورسائل البريد الإلكتروني وملفات PDF بالأصوات الطبيعية، وإضافة Equalizer التي تحسّن جودة الصوت للمحتوى الموجود على الإنترنت.

وفي فئة إضافات التسوق عبر الإنترنت، اختارت جوجل إضافة Coupert التي تمنح المستخدمين الرموز الترويجية التي قد توفر لهم بعض الأموال عند الشراء.

ويمكن لمستخدمي متصفح جوجل كروم الذهاب إلى صفحة الإضافات المختارة لعام 2023 في متجر “كروم ويب” لاستعراض كافة الإضافات المذكورة آنفًا وتنزيلها.