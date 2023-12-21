أستون مارتن وبورشه تستعرضان آبل كار بلاي

تتعاون آبل مع شركات صناعة السيارات لجلب تفاصيل التصميم المميزة للعلامة التجارية إلى نظام كار بلاي.

وقدمت الشركة نماذج بالحجم الطبيعي لواجهة مستخدم الجيل القادم من نظام كار بلاي اللاسلكي الممتدة عبر لوحة القيادة المصممة لبورشه وأستون مارتن.

وتعد أستون مارتن وبورشه بمنزلة العلامات التجارية الأولى التي تستفيد بشكل علني من هذه الإمكانية، إذ تعاين الشركتان المصنعتان للسيارات العالية الأداء واجهة كار بلاي المخصصة التي قد تظهر في النماذج القادمة.

ويعتمد الجيل التالي من كار بلاي على الإصدارات السابقة من خلال الإدماج في جميع الشاشات الخاصة بمركبة معينة، وليس شاشة المعلومات والترفيه المركزية فقط.

وتبقى تجربة كار بلاي المألوفة موجودة، مع أن خيارات القالب المتعددة والتفاصيل الخاصة تضمن أن تعكس الواجهة روح علامة تجارية معينة.

وتُظهر معاينة واجهة كار بلاي من بورشه أنها تتميز بثلاثة مقاييس دائرية الشكل في مجموعة العدادات، وخلفية تحاكي نمط المقعد المميز للعلامة التجارية، أو Pepita في لغة بورشه.

وتسير أستون مارتن في طريق مختلف قليلًا، إذ تشتمل مجموعة العدادات على شاشة معلومات مركزية يستغلها عداد سرعة دائري الشكل ومقياس سرعة الدوران، الذي يتضمن النص الملتف المألوف القائل: “صُنعت يدويًا في بريطانيا العظمى”.

ويتطلب الجيل التالي من كار بلاي من آبل جهاز آيفون لمشاركة المعلومات المتعلقة بالتطبيق، ويعتمد النظام على السيارة المضيفة لتوفير بيانات خاصة بالقيادة.

وتحرص آبل على ملاحظة أن أجهزة آيفون المتصلة لا تخزن أو تتبع هذه المعلومات الصادرة عن السيارة.

ويعني هذا الاتصال بالمركبة أيضًا أن هذا الجيل الجديد من كار بلاي يستطيع عرض المعلومات بشكل متناسق من نظام المعلومات والترفيه الأصلي للمركبة، مثل معلومات ضغط الإطارات.

ولم تقدم بورشه أي تفاصيل زمنية فيما يتعلق بإطلاق الجيل التالي من كار بلاي في نماذجها، ونشرت أستون مارتن أن إعداد الجيل التالي من نظام آبل متوافق مع نظامها الحديث للمعلومات والترفيه الذي من المفترض إطلاقه في عام 2024 في سيارات، مثل DB12 كوبيه و DB12 المكشوفة.

وقد تتجه المزيد من الشركات المصنعة للسيارات إلى إدماج نظام آبل الجديد في نماذجها القادمة، وذلك نظرًا إلى علاقة بورشه بمجموعة فولكس فاجن وعلاقة أستون مارتن بلوسيد ومرسيدس.