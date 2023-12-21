آبل تفشل في محاولة تأخير منع مبيعات ساعاتها الذكية

فشلت آبل في محاولة تأخير المنع الوشيك لاستيراد ساعاتها الذكية، وفقًا لإيداع لجنة التجارة الدولية، مما يعني أن تدخّل البيت الأبيض في اللحظة الأخيرة فقط هو الذي يمكن أن يمنع توقف مبيعات بعض الأجهزة في الولايات المتحدة.

قالت الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تتوقف عن بيع نموذجين من ساعتها الذكية أصدرتهما هذا العام، وهما Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2، عبر متجرها الإلكتروني بدءًا من اليوم الخميس 21 من ديسمبر، وفي متاجر البيع بالتجزئة بدءًا من يوم الأحد 24 من ديسمبر.

وتظل الشركة تبيع النماذج القديمة. وتستكشف آبل الطرق التي يمكنها من خلالها تجنب المنع، ويشمل ذلك تنفيذ التغييرات البرمجية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للأوامر الصادرة عن لجنة التجارة الدولية في شهر أكتوبر؛ التي وجدت أن مستشعر الأكسجين في الدم ضمن الساعة الذكية قد انتهك الملكية الفكرية لشركة التكنولوجيا الطبية Masimo.

ورفضت لجنة التجارة الدولية يوم أمس الأربعاء طلب آبل الإبقاء على الوضع الراهن أثناء انتظار استئناف القرار الأصلي، الأمر الذي ربما يسمح للشركة بمواصلة بيع الأجهزة.

ويعني القرار أن آبل أقرب إلى أن تُمنَع من بيع واحدة من منتجاتها المهمة في واحدة من أسواقها الكبرى.

ويستطيع تجار التجزئة بيع الساعات الذكية المستوردة سابقًا إذا كان لديهم مخزون منها.

ولا يزال بإمكان الرئيس، جو بايدن، استخدام حق النقض تجاه المنع، مع أنه لم يعطِ إشارة إلى أنه قد يفعل ذلك.

وقالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، للصحفيين يوم الثلاثاء: “نتابع هذه القضية، وتتمتع الممثلة التجارية الأمريكية بالسلطة المفوضة من الرئيس لاتخاذ هذه القرارات”، مضيفة أن السفيرة كاثرين تاي تدرس بعناية جميع العوامل في هذه القضية.

واتهم جو كياني، الرئيس التنفيذي لشركة Masimo، آبل بتضليل شركته من خلال الانخراط في محادثات الاستحواذ والشراكة قبل الاستيلاء بشكل منهجي على موظفيه التقنيين، إلى جانب مزاعم انتهاك براءات الاختراع.

وصرح متحدث باسم آبل سابقًا أن الشركة تتخذ جميع الإجراءات لإعادة المنتج إلى السوق في الولايات المتحدة.