 14 جامعة وطنية وعالمية تشارك في الدورة الثانية من مسابقة الإمارات للروبوتات 

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن تقدم 61 فريقًا من 14 جامعة وطنية وعالمية في دولة الإمارات للمشاركة في الدورة الثانية من (مسابقة الإمارات للروبوتات) التي تُنظم بالشراكة بين (مختبرات دبي للمستقبل)، و(جامعة خليفة)، و(جامعة روتشستر للتكنولوجيا).

وستُقَيِّم طلبات المشاركة في المسابقة لجنةُ تحكيم متخصصة تضم نخبة من الخبراء في مجالات هندسة الروبوتات لاختيار الفرق المتأهلة المكونة من 3 إلى 6 أفراد إلى المرحلة النهائية التي ستنعقد منافساتها في فبراير 2024.

وستركز منافسات (مسابقة الإمارات للروبوتات) على 3 تحديات رئيسية تشمل: الاستدامة، وإعادة التدوير، وجمع المخلفات. إذ ستعمل الفرق المشاركة على تطوير روبوتات يمكنها إعادة تدوير المخلفات وتوزيعها في أماكن مخصصة، أو جمع المخلفات من الأرض ووضعها في مستوعبات، أو استخلاص المخلفات العائمة على المسطحات المائية.

مسابقة الإمارات للروبوتات تهدف إلى مواصلة إعداد جيل جديد من مطوري الروبوتات في دولة الإمارات:

أكد خليفة القامة؛ مدير مختبرات دبي للمستقبل، أن مسابقة الإمارات للروبوتات تهدف إلى مواصلة إعداد جيل جديد من مطوري الروبوتات في دولة الإمارات عبر إتاحة الفرصة لعرض مهاراتهم في استخدام أحدث التقنيات المستقبلية، والمساهمة في إيجاد حلول إبداعية لأهم التحديات الحالية والمستقبلية في مختلف القطاعات الرئيسية، وبما يتماشى مع جهود مختبرات دبي للمستقبل لتحقيق أهداف (برنامج دبي للروبوتات والأتمتة)، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وقال الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا: “يسرنا المشاركة في تنظيم الدورة الثانية من مسابقة الإمارات للروبوتات، التي شهدت العام السابق تطوير الكثير من الحلول الخلاقة لمختلف التحديات. ونتطلع إلى رؤية المزيد من المبدعين والمبتكرين في مجال الروبوتات هذا العام”.

وأضاف: “تهدف جامعة روتشستر للتكنولوجيا إلى تمكين الطلاب في الجانب العملي وإتاحة الفرصة لهم لتصميم وتطوير حلول ذكية تناسب تحديات سوق العمل في المستقبل”.

ومن جهته قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: “يسرنا أن نكون جزءًا من هذا التعاون المثمر مع مختبرات دبي للمستقبل وجامعة روتشستر للتكنولوجيا لتنظيم هذه المسابقة، التي تهدف إلى تشجيع الشباب على التخصص في مجال تطوير الروبوتات والمساهمة في هذا القطاع الواعد الذي يُعد أحد دعائم الثورة الصناعية الرابعة، بما يتماشى مع توجهات الدولة للاستثمار في تطوير هذا القطاع وتحقيق تطلعاتها في المجالات الاقتصادية المختلفة”.

الدورة الأولى من مسابقة الإمارات للروبوتات:

الجدير بالذكر أن الدورة الأولى من (مسابقة الإمارات للروبوتات) شهدت مشاركة 52 فريقًا من 17 جامعة وطنية وعالمية في دولة الإمارات، تأهل منها للمرحلة النهائية 21 فريقًا من 12 جامعة للمنافسة على تحديين رئيسيين يركزان على قدرة الروبوتات على المناورة والنقل.

وفاز فريق (جامعة ميدلسيكس دبي) بالمركز الأول في تحدي النقل الذي شهد مشاركة 7 فرق، فيما جاء فريق جامعة (جامعة مانيبال دبي) في المرتبة الأولى في تحدي المناورة التي شارك فيها 14 فرقة جامعية.