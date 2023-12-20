ناسا تبث فيديو من الفضاء السحيق باستخدام الليزر

بثت وكالة ناسا مقطع فيديو من الفضاء السحيق باستخدام الليزر، وأرسلت تجربة اتصالات الليزر على متن مهمة Psyche التابعة للوكالة الفضائية مقطع فيديو إلى الأرض من مسافة تقدر بنحو 31 مليون كم تقريبًا.

ويظهر المقطع القصير قطة تدعى Taters، وتعد هذه المرة الأولى التي تبث فيها الوكالة الفضائية مقطع فيديو من الفضاء السحيق باستخدام الليزر.

وتطارد القطة في مقطع الفيديو الفائق الدقة نقطة حمراء من مؤشر ليزر أثناء تحركها عبر الأريكة.

ونُقل مقطع فيديو القطة إلى الأرض من جهاز إرسال واستقبال ليزري للطيران بصفته جزءًا من تجربة الاتصالات الضوئية في الفضاء العميق، أو DSOC.

ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا يومًا ما لنقل البيانات والصور ومقاطع الفيديو بسرعة أثناء دفع البشر لحدود استكشاف الفضاء من خلال المغامرة في أماكن، مثل المريخ.

واستخدمت ناسا ليزرًا قريبًا من الأشعة تحت الحمراء من أجل ترميز مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 15 ثانية، وأرسلته من المركبة الفضائية Psyche إلى تلسكوب Hale في مرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

وكانت المسافة بين المركبة الفضائية Psyche وتلسكوب Hale تقدر في وقت الإرسال بنحو 80 ضعفًا من المسافة بين الأرض والقمر، واستغرق وصول الليزر إلى الأرض نحو 100 ثانية فقط.

ويمكن لليزر إرسال البيانات بسرعة تتراوح بين 10 أضعاف و 100 ضعف سرعة أنظمة الموجات الراديوية التقليدية التي تستخدمها ناسا في مهام أخرى.

وصُمم العرض التكنولوجي ليكون تجربة ناسا البعيدة لاتصالات الليزر ذات النطاق الترددي العالي، واختبار إرسال البيانات واستقبالها من الأرض وإليها باستخدام ليزر غير مرئي قريب من الأشعة تحت الحمراء.

وقالت ناسا في بيان: “يؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتطوير الاتصالات البصرية بصفتها عنصرًا أساسيًا لتلبية احتياجاتنا المستقبلية في نقل البيانات. وتعد زيادة عرض النطاق الترددي لدينا أمرًا ضروريًا لتحقيق أهدافنا الاستكشافية والعلمية المستقبلية، ونتطلع إلى التقدم المستمر لهذه التكنولوجيا والتحول في كيفية تواصلنا خلال المهام المستقبلية بين الكواكب”.

ويأتي الاختبار الناجح لتجربة الليزر بعد الإنجاز الذي حققته تجربة الاتصالات الضوئية في الفضاء العميق في 14 من نوفمبر المتمثل في إرسال البيانات الأولى واستقبالها بنجاح.

وتحسن العرض التكنولوجي منذ ذلك الحين، وأظهر إمكانات، مثل دقة الإشارة المحسنة التي تعد ضرورية للغاية عند إرسال رسائل ليزر من الفضاء إلى الأرض.