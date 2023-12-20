مقارنة بين جهازي MatePad Pro 13.2 من هواوي و Galaxy Tab S9 Ultra من سامسونج

يُعدّ جهازا MatePad Pro 13.2 من هواوي و Galaxy Tab S9 Ultra من سامسونج من أكبر الأجهزة اللوحية التي صدرت في هذا العام، ويتمتعان بمزايا قوية تجعلهما مناسبين لتعدد المهام، واللعب بألعاب الفيديو.

يشترك كلا الجهازين في بعض المواصفات، وأبرزها: سعة التخزين، ودقة الكاميرات الخلفية، ودعم القلم الإلكتروني، ومع ذلك، هناك بعض المواصفات التي يتفوق بها جهاز هواوي اللوحي على جهاز سامسونج، وأبرزها: سرعة الشحن، ومعدل تحديث الشاشة، ودقتها، أما جهاز سامسونج فيمتاز بمقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويعمل بمعالج قوي ومتطور، ويأتي مع القلم الذكي S-Pen من سامسونج.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين جهازي MatePad Pro 13.2 من هواوي و Galaxy Tab S9 Ultra من سامسونج:

التصميم:

يُعدّ جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra أكبر جهاز لوحي أطلقته الشركة في هذا العام، كما يُعدّ MatePad Pro 13.2 أكبر جهاز لوحي أطلقته هواوي في هذا العام.

يأتي جهازا Galaxy Tab S9 Ultra و MatePad Pro 13.2 بتصاميم أنيقة، ويشتركان في السُمك الذي يبلغ 5.5 ملم، لكن جهاز Galaxy Tab S9 Ultra أثقل بكثير، فهو يزن 732 جرامًا، أما جهاز هواوي فيزن 580 جرامًا.

يمتاز جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بأنه مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68، وهذه المزية يفتقر إليها جهاز MatePad Pro 13.2.

وفيما يتعلق بالقلم الإلكتروني، فإن كلا الجهازين يدعمان القلم الإلكتروني الذي تنتجه الشركة المُصنعة للجهاز، ولكن جهاز سامسونج يأتي مع قلم S-Pen ويمكن إعادة شحنه بوضعه على أي مكان في الجزء الخلفي من الجهاز، أما قلم M-Pencil الخاص بجهاز هواوي، فيُباع بنحو منفصل عن الجهاز، ويمكن وضعه فقط في مكانه المخصص الموجود على الإطار لتثبيته وشحنه.

الشاشة:

يضم جهازا Galaxy Tab S9 Ultra و MatePad Pro 13.2 شاشات كبيرة تمتاز بالوضوح والدقة العالية، لكن شاشة جهاز سامسونج تأتي بمقاس أكبر من مقاس شاشة جهاز هواوي ويبلغ 14.6 بوصة، أما شاشة جهاز MatePad Pro 13.2 فتأتي بقياس قدره 13.2 بوصة.

ومع ذلك، تتمتع شاشة جهاز MatePad Pro 13.2 بدقة أعلى من دقة شاشة جهاز سامسونج وتبلغ 2880 × 1920 بكسلًا، كما تدعم معدل تحديث مرتفع يصل إلى 144 هرتزًا. أما شاشة جهاز Galaxy Tab S9 Ultra فتبلغ دقتها 2960 × 1848 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يحتوي جهاز MatePad Pro 13.2 على كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، أما جهاز Galaxy Tab S9 Ultra فيحتوي على كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وكاميرا أمامية ثنائية العدسات أيضًا.

تأتي الكاميرات الخلفية في كلا الجهازين بالدقة نفسها، لكنها تختلف فيما يتعلق بفتحة العدسة؛ إذ يضم جهاز هواوي كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2.

ويضم جهاز Galaxy Tab S9 Ultra كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. وتدعم الكاميرات الخلفية في كلا الجهازين تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

وفيما يتعلق بالكاميرات الأمامية، يضم MatePad Pro 13.2 كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتأتي مع مستشعر ToF لتعقب الأجسام والتصوير الثلاثي الأبعاد، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

أما جهاز Galaxy Tab S9 Ultra فيضم كاميرا أمامية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تقنية (HDR)، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء:

يعمل جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra بمعالج أقوى وأكثر تطورًا من المعالج الذي يعمل به جهاز هواوي كما يضم وحدة لمعالجة الرسومات تمتاز بالسرعة، وهو مناسب للألعاب الكثيفة، وتعدد المهام.

ومع ذلك، يقدم جهاز هواوي أداءً متميزًا، ويُعدّ مناسبًا أيضًا لتعدد المهام، وتصفح الويب والتطبيقات المتعددة، واللعب بألعاب الفيديو، لكنه أقل كفاءة بقليل من جهاز سامسونج.

يعمل MatePad Pro 13.2 بمعالج (Kirin 9000S) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 7 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.62 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Maleoon 910 MP4).

ويعمل هذا الجهاز بنظام التشغيل HarmonyOS 4 من هواوي، الذي يوفر تجربة استخدام جيدة، ويتضمن العديد من المزايا لتحسين الخصوصية والأمان، كما يدعم مزايا تعدد المهام التي تسمح لك بتشغيل عدّة تطبيقات في الوقت نفسه.

أما جهاز Galaxy Tab S9 Ultra فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 هرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

ويعمل هذا الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، ويدعم الترقية إلى نظام أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.

أما فيما يتعلق بسعة التخزين، فإن كلا الجهازين يتوفران بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

البطارية والشحن:

يحتوي جهاز هواوي MatePad Pro 13.2 على بطارية تبلغ سعتها 10100 ميلي أمبير/ الساعة، أما جهاز Galaxy Tab S9 Ultra فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 11200 ميلّي أمبير/ الساعة.

هناك فرق كبير بين الجهازين فيما يتعلق بسرعة الشحن؛ إذ يدعم جهاز MatePad Pro 13.2 الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 88 واطًا، أما جهاز Galaxy Tab S9 Ultra فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا.

السعر:

يُباع جهاز Huawei MatePad Pro 13.2 بسعر يبدأ من 1055 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر. ويُباع جهاز Samsung Galaxy Tab S9 Ultra بسعر يبدأ من 1200 دولار، ويتوفر بلونين، هما: الأسود، والبيج.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي Huawei MatePad Pro 13.2 و Samsung Galaxy Tab S9 Ultra:

Huawei MatePad Pro 13.2 Samsung Galaxy Tab S9 Ultra المعالج معالج (Kirin 9000S) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 7 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 13.2 بوصة. من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 14.6 بوصة. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. ثنائية العدسات، وكلتا العدستين بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. يدعم. الاتصال شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2. شبكات الواي فاي 6e. وتقنية البلوتوث 5.3. البطارية تبلغ سعتها 10100 ميلّي أمبير/ الساعة. تبلغ سعتها 11200 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود، والأبيض، والأخضر. الأسود، والبيج. نظام التشغيل Harmony OS 4. أندرويد 13. الوزن 580 جرامًا. 732 جرامًا. السعر يبدأ من 1055 دولارًا . يبدأ من 1200 دولار