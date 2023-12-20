مايكروسوفت إيدج يسهل فتح علامات التبويب الجديدة

أضافت مايكروسوفت ميزة جديدة إلى متصفح إيدج يطلق عليها اسم Super Drag and Drop، وهي تجعل من السهل فتح الروابط والبحث عن شيء ما في علامة تبويب جديدة.

ولا يزال متصفح إيدج متأخرًا كثيرًا عن متصفح كروم من حيث قاعدة المستخدمين، مع أن هذا الأمر لا يمنع عملاقة البرمجيات من إضافة مزايا جديدة إلى متصفحها.

وتعمل ميزة Super Drag and Drop على تسهيل فتح الروابط في علامات التبويب الجديدة عن طريق إضافة إيماءة صغيرة يمكنك تنشيطها داخل المتصفح.

ولديك في الوقت الحالي بعض الخيارات إذا كنت تريد فتح رابط في علامة تبويب جديدة في متصفح إيدج، إذ يمكنك النقر بزر الفأرة الأيمن فوقه وفتح علامة تبويب جديدة من هناك، أو يمكنك سحب رابط إلى شريط العناوين لفتحه في علامة تبويب جديدة.

وأصبح لديك الآن خيار آخر مع ميزة Super Drag and Drop، إذ يمكنك الآن الضغط باستمرار على زر الفأرة الأيسر الموجود على الرابط وسحبه قليلًا في أي اتجاه.

ويكتشف متصفح مايكروسوفت إيدج بمجرد إيقاف الضغط على زر الفأرة الأيسر هذا الأمر ويفتح تلقائيًا علامة تبويب جديدة بكل ما سحبته.

وفي حال نفّذت الأمر نفسه مع نص مميز أو صورة، فإن المتصفح يبحث عنها باستخدام محرك البحث الافتراضي الذي اخترته.

ويعد هذا التغيير مفيدًا ضمن العديد من الاستخدامات، إذ يمكنك تقليل عدد النقرات عن طريق سحب الرابط وتركه باستخدام الفأرة، مما يجعل فتح علامات تبويب جديدة من أجل إجراء المزيد من البحث سهلًا مقارنةً بالنقر بزر الفأرة الأيمن أو السحب إلى شريط العناوين.

ولا تتيح لك ميزة Super Drag and Drop الجديدة في متصفح مايكروسوفت إيدج إعداد قائمة استثناءات لمواقع الويب، على عكس إيماءات الفأرة، إذ إن التخصيص الوحيد المتاح هو التبديل لفتح علامات التبويب في الخلفية مع البقاء في الصفحة الحالية أو الانتقال إلى الصفحة الجديدة.