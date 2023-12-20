كاسبرسكي: 82% من المستهلكين في الإمارات يتعاملون بالعملات المشفرة

أجرت شركة كاسبرسكي استطلاعًا لدراسة موقف المستهلكين تجاه استخدام العملات المشفرة خلال موسم التسوق المعروف باسم الجمعة السوداء، والنتيجة أنْ قال 82% من المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات إنهم يمتلكون عملات مشفرة في الوقت الحالي، وقال 62% إنهم يعلمون كيفية استخدام العملات المشفرة جيدًا.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن ما يقرب من نصف المستهلكين في الإمارات (49%) يعتقدون أن العملات المشفرة هي مستقبل التسوق وأن استخدامها كخيار دفع يومي سيسعدهم.

يعتقد ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع أن الدفع بالعملات المشفرة سيصبح خيارًا شائعًا للتسوق عبر الإنترنت، علاوة على ذلك، تشعر أغلبية المشتركين (92%) بالارتياح تجاه التسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر الفعلية باستخدام العملات المشفرة في المستقبل.

يرغب المستهلكون في الإمارات أن يستخدموا العملات المشفرة لشراء ما يتعلق بشغفهم مثل: ألعاب الفيديو (63%)، ولإجراء عمليات الشراء أو الترقيات داخل اللعبة (49%)، ولكن قال (56%) إنهم قد يستخدمونها أيضًا لشراء معدات ألعاب الفيديو مثل لوحات المفاتيح المصممة خصوصًا للعب. وذكر المشاركون أيضًا أنهم يرغبون في استخدام العملات المشفرة لشراء الملابس (44%)، والمواد التموينية (39%).

المخاوف والمخاطر المتعلقة باستخدام العملات المشفرة:

عندما طُلب من المشاركين تحديد المخاوف والمخاطر المتعلقة باستخدام العملات المشفرة، أشار (54%) منهم إلى تقلبات الأسعار وعمليات الاحتيال. فقد أدت المخاطر الأمنية المحتملة من استخدام العملات المشفرة إلى إبعاد بعض المتسوقين عن استخدامها، حيث إن (18%) منهم لا يعرفون طريقة مناسبة لحماية العملات المشفرة، مما يقلل من دافعيتهم لاستخدامها.

وتعليقًا على هذا الاستطلاع، قالت مارينا تيتوفا، نائب رئيس تسويق منتجات المستهلكين في كاسبرسكي: “تظهر نتائج استطلاعنا أن فهم المستخدمين للعملات المشفرة قد زاد خلال السنوات القليلة الماضية. فالآن، أصبح أكثر من نصف المشاركين في الإمارات (62%) متيقنين من أن مستوى معرفتهم بالعملات الرقمية عالٍ أو متقدم. نحن ندعم احتياجات مجتمع مستخدمي العملات المشفرة من خلال إضافة مزايا حماية خاصة إلى حلولنا الأمنية الشاملة، مثل: Kaspersky Premium، وذلك حتى يتمكن عملاؤنا من التعامل مع العملات المشفرة دون المخاطرة بأموالهم وبياناتهم الشخصية في الفضاء السيبراني”.

وصايا خبراء كاسبرسكي عند استخدام العملات المشفرة:

ينصح خبراء كاسبرسكي باتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على الأمان عند استخدام العملات المشفرة:

تحقق دائمًا من صحة عنوان محفظة الويب، ولا تتبع الروابط إلى بنك رقمي أو محفظة ويب.

قبل إرسال العملات، تحقق جيدًا من عنوان المستلم (على الأقل تحقق من رمزه الأول والأخير)، والمبلغ الذي سيُرسل، ومقدار الرسوم المرتبطة بعملية الإرسال.

اكتب عبارة تذكيرية تساعدك على استعادة محفظة العملات المشفرة الخاصة بك إذا فقدتها أو نسيت كلمة المرور الخاصة بها.

حافظ على هدوئك واتخذ قرارات مستنيرة عند الاستثمار في العملات المشفرة؛ لا تتخذ قرارات متسرعة أو ناتجة عن ذعر.

تذكر دائمًا أن الاستثمار في العملات المشفرة محفوف بمخاطر عالية. لا تستثمر أكثر مما أنت مستعد لخسارته في أي لحظة. كما ينصح الخبراء دائمًا بتنويع استثماراتك.

استخدم محفظات أجهزة معتمدة للعملات المشفرة.

استخدم منتجات مكافحة الفيروسات العالية الجودة لحماية الأجهزة التي تستخدمها للوصول إلى محفظات العملات المشفرة والتداول في بورصات العملات المشفرة.