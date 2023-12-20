شاومي تكشف عن حجم استثماراتها في السيارات الكهربائية

كشفت شركة شاومي الصينية عن حجم استثماراتها في تطوير أول سيارة كهربائية لها، حيث استعانت الشركة بنحو 3400 مهندس، وأنفقت ما يزيد على 10 مليارات يوان صيني، أي ما يعادل 1.4 مليار دولار.

وقال مؤسس الشركة، لي جون، في مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة CCTV الصينية، إن شاومي خصصت أكثر من 10 أضعاف الموارد التي تستثمرها عادةً شركات إنتاج السيارات في أول طراز لسيارة جديدة.

وأشار جون إلى مبدأين رئيسيين يوجهان طموحات شركة شاومي في مجال السيارات، وهما الاستفادة من التقنيات التي أثبتت جدواها لدى شركات صناعة السيارات الحالية، والاستثمار بكثافة في البحث والتطوير.

وأعرب جون عن قلقه من التحديات التي قد تواجهها الشركة، ومنها عدم كفاية الإنتاج، وأوقات الانتظار الطويلة بين طلب السيارة والحصول عليها في حالة الإقبال على شرائها، والسمعة السيئة التي قد تلحق بالشركة إن لم تدر كافة التحديات بكفاءة.

ولم تكشف شاومي بشكل رسمي حتى الآن عن أولى سياراتها الذكية المنتظرة، إلا أن هناك بعض التفاصيل المنشورة حول طراز SU7، وهي سيارة من نوع “سيدان” ذات أربعة أبواب ومظهر رياضي، وبحجم يفوق سيارتي تسلا موديل 3 ونيو ET5، وستكون السيارة متاحة بخيارين للبطارية يوفران نطاقًا يصل إلى 800 كيلومتر للشحنة الواحدة.

ومن المقرر أن تطرح شاومي سيارتها الذكية الكهربائية الأولى خلال النصف الأول من عام 2024 المقبل، في وقتٍ يزدحم فيه سوق السيارات الكهربائية بالشركات الكبرى والشركات الناشئة الطموحة، إلا أن شاومي تعوّل على قدرتها على تقديم سيارة متميزة من حيث الأداء والتكنولوجيا، وربما السعر أيضًا.