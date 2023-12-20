سامسونج تطور مزايا ذكاء اصطناعي لهواتف جالاكسي S24

تحضر سامسونج بعض المزايا الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لإتاحتها في هواتف جالاكسي S24 القادمة.

وستطرح الشركة الكورية هواتفها الذكية الرائدة القادمة مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي، وستكون تلك المزايا متاحة مع تحديث One UI 6 الذي سيكون مثبتًا بشكل افتراضي في تلك الهواتف.

وبحسب تسريبات أخيرة، فإن سامسونج سترفع جودة تصوير مقاطع الفيديو في الإضاءة المنخفضة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي لتقليل التشويش وتحسين التعريض والثبات.

وعند تحرير الفيديو، ستوفر سامسونج أدوات تحرير متقدمة، ومنها إمكانية إزالة العناصر من المشاهد.

وستتيح سامسونج أيضًا إمكانية تعديل زوايا التقاط الصور بدون قصها، حيث ستعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في ملء الفراغات بمحتوى يلائم الصورة.

وستوظف سامسونج الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين تجربة إجراء المكالمات، حيث سيجري تحليل المكالمات، ثم اقتراح إجراءات بعدها استنادًا إلى ذلك التحليل بعد انتهاء المكالمات مباشرةً، ومنها إنشاء قائمة مهام أو إضافة حدث إلى التقويم أو تدوين ملاحظة مهمة، كما ستتوفر أيضًا إمكانية الترجمة الحية للغات في أثناء المكالمات الصوتية من أجل تجاوز عقبة اختلاف اللغات واللهجات في أثناء التواصل.

وفي تطبيق الملاحظات، ستتيح سامسونج ميزة تلخيص النصوص بالتنسيق المناسب، بالإضافة إلى توليد الخلفيات، وتغيير أسلوب الكتابة عبر لوحة المفاتيح، وكذلك تحسين حماية البطارية اعتمادًا على أنماط الاستخدام والشحن.

وكانت جوجل قد قدمت مزايا مماثلة في هواتف بكسل 8 التي طرحتها حديثًا.

ومن المنتظر إعلان سامسونج هواتف جالاكسي S24 مطلع عام 2024 المقبل، كما يتوقع إتاحة بعض تلك المزايا في بعض الإصدارات الحالية من هواتفها.