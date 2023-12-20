حصاد 2023.. أبرز الأجهزة التي أطلقتها هواوي في هذا العام

أطلقت شركة هواوي الصينية مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية في هذا العام، تضمنت هواتف ذكية، وأجهزة لوحية، وحواسيب محمولة، وسماعات أذن لاسلكية، وساعات ذكية، بالإضافة إلى نظارات ذكية.

ركزت شركة هواوي في هذا العام في التصاميم العصرية وغير المألوفة في بعض منتجاتها، منها: ساعة Watch GT 4 التي تأتي بتصميم أنيق وعصري يشبه تصميم الساعات التقليدية وليس الساعات الذكية، وسماعة الأذن اللاسلكية FreeClip التي تأتي بتصميم جميل يشبه حلق الأذن.

من ناحية أخرى، أطلقت هواوي أكبر جهاز لوحي من إنتاجها وهو MatePad Pro 13.2، كما حسّنت الكاميرات في هواتفها لتكون خيارًا ملائمًا لهواة التصوير الفوتوغرافي وصناعة المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي، سنذكر أبرز الأجهزة التي أطلقتها شركة هواوي في عام 2023:

1- هاتف HUAWEI P60 Pro:

يُعدّ هاتف P60 Pro واحدًا من أبرز الهواتف الذكية التي أنتجتها شركة هواوي في هذا العام، ويتمتع بمزايا قوية وتصميم أنيق؛ إذ يعمل بمعالج (Snapdragon 8+ Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 3.1.

يضم هاتف Huawei P60 Pro شاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.67 بوصات، وبدقة قدرها 2700 × 1220 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يأتي هاتف Huawei P60 Pro مع نظام كاميرا متقدم، ويوفر تجربة تصوير مثالية لهواة التصوير الفوتوغرافي، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم مزية (HDR) وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4815 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 88 واطًا، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

ولمعرفة جميع مزايا الكاميرا في هذا الهاتف يمكنك الاطلاع على مقال: هاتف HUAWEI P60 Pro يقدم مستوى آخر من تجربة التصوير.

يُباع هاتف هواوي P60 Pro بسعر يبدأ من 3599 درهمًا إماراتيًا.

2- هاتف HUAWEI Mate X3 القابل للطي:

Huawei Mate X3 هو هاتف قابل للطي أفقيًا على غرار سلسلة هواتف Galaxy Z Fold من سامسونج، وهو من أبرز الهواتف القابلة للطي التي صدرت في هذا العام.

يضم هذا الهاتف شاشة رئيسية قابلة للطي من نوع (OLED) بقياس قدره 7.85 بوصات، وبدقة قدرها 2496 × 2224 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (OLED)، ويبلغ قياسها 6.4 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2504 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هاتف هواوي Mate X3 بمعالج (Snapdragon 8+ Gen 1) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد يبلغ أقصاه 3.19 جيجاهرتز، ويعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 3.1. ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل.

ويحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4800 ميلّي أمبير/ الساعة وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يُباع هاتف هواوي Mate X3 القابل للطي بسعر قدره 5999 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

ولمعرفة مواصفات هاتف هواوي Mate X3 ومزاياه، يمكنك الاطلاع على مقال: “أبرز مميزات هاتف هواوي Mate X3 القابل للطي“.

3- هاتف HUAWEI nova 11 Pro:

يضم هاتف HUAWEI nova 11 Pro شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.78 بوصات، وبدقة قدرها 2652 × 1200 بكسل، ويضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي ثنائية العدسات أيضًا، وتأتي الأساسية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 60 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Snapdragon 778G 4G) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 3.0. ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

يُباع هاتف هواوي nova 11 Pro بسعر قدره 1899 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

ولمعرفة جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف هواوي nova 11 Pro“.

4- الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro 13.2:

يُعدّ MatePad Pro 13.2 أكبر جهاز لوحي تُنتجه شركة هواوي، كما يُعدّ مُنافسًا قويًا لأفضل الأجهزة اللوحية الرائدة، مثل: iPad Pro من آبل، وجهاز Galaxy Tab S9 Ultra من سامسونج.

يضم هذا الجهاز شاشة كبيرة بقياس قدره 13.2 بوصة، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

يعمل الجهاز اللوحي MatePad Pro 13.2 بمعالج (Kirin 9000S) الثماني النوى، ويعمل بنظام التشغيل (Harmony OS 4.0)، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يحتوي هذا الجهاز اللوحي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 10100 ميلّي أمبير/ الساعة، ويُباع بسعر يبدأ من 1055 دولارًا.

ولتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها جهاز MatePad Pro 13.2 يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة للجهاز اللوحي MatePad Pro 13.2 الجديد من هواوي“.

5- الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11.0 PaperMatte Edition:

يمتاز جهاز هواوي اللوحي الجديد بشاشة مغطاة بطلاء لتقليل الوهج وتقليل إجهاد العين، وتوفر هذه الشاشة تجربة كتابة سلسة مع الجيل الثاني من قلم M-Pencil من هواوي.

يضم جهاز MatePad 11.0 PaperMatte شاشة من نوع (TFT LCD) بقياس قدره 11 بوصة، وبدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. كما يضم كاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

يعمل هذا الجهاز بمعالج كوالكوم (Snapdragon 870) الثماني النوى، ويعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 3.1. ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 7250 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

يُباع جهاز هواوي اللوحي MatePad 11.0 PaperMatte بسعر قدره 1799 درهمًا إماراتيًا.

6- ساعة HUAWEI WATCH GT 4:

تُعدّ ساعة HUAWEI Watch GT 4 أفضل الساعات الذكية التي أنتجتها شركة هواوي، وتضم عددًا كبيرًا من المزايا مقارنةً بجميع الطرز السابقة من ساعات هواوي الذكية.

تأتي ساعة هواوي الجديدة Watch GT 4 بتصميم أنيق يختلف عن الساعات الذكية الأخرى، فهي تشبه الساعات التقليدية وليس الساعات الذكية، وتأتي هذه الساعة بتصميم Pendant بقياس قدره 41 ملم، وهو مناسب للسيدات، أما تصميم Octogonal فيأتي بقياس قدره 46 ملم وهو مناسب للرجال.

يختلف طرازا 41 ملم و46 ملم فيما يتعلق بعمر البطارية؛ إذ تدوم بطارية الطراز الأكبر مدة 14 يومًا، أما بطارية الطراز الأصغر فتدوم حتى 7 أيام. وتحتوي ساعة هواوي Watch GT4 على مجموعة واسعة من مزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية، وتتبع النوم، وغيرها.

تُباع ساعة هواوي Watch GT4 بسعر يبدأ من 1399 درهمًا إماراتيًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “ساعة هواوي Watch GT 4 الجديدة.. إليك المواصفات والسعر“.

7- سماعات HUAWEI FreeClip:

سماعات FreeClip هي أول سماعات لاسلكية من هواوي تأتي بتصميم يشبه حلق الأذن، وتُعدّ أول سماعات أذن لاسلكية تأتي بتصميم مفتوح، أي لا تحجب الأصوات الأخرى عن الأذن.

توفر سماعات FreeClip صوتًا واضحًا وغامرًا دون حجب الضوضاء المحيطة، وتستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لتوفير صوت فائق الوضوح أثناء إجراء المكالمات؛ إذ تستخدم هذه السماعات نظام الميكروفون الدقيق الذي يعمل مع خوارزمية الشبكة العصبية العميقة المتعددة القنوات (DNN) لالتقاط الأصوات بكفاءة من بين الضوضاء المحيطة؛ مما يتيح لك إجراء المكالمات في أي مكان بوضوح عالٍ.

تستمر سماعات FreeClip بالعمل لمدة تصل إلى 36 ساعة مع علبة الشحن، ويمكنك شحن السماعات لمدة 10 دقائق والاستمتاع بثلاث ساعات من الاستماع. وتُباع بسعر قدره 699 درهمًا إماراتيًا.

ولتتعرف جميع المزايا والمواصفات التي تتمتع بها هذه السماعات، يمكنك الاطلاع على مقال: “FreeClip.. أول سماعات لاسلكية بتصميم يشبه حلق الأذن من هواوي“.

8- سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 3:

تُنتج سماعات Huawei FreeBuds Pro 3 صوتًا واضحًا ونقيًا ومتوازنًا، وتوفر تجربة استماع عالية الجودة، وهي مناسبة أيضًا للاستخدام أثناء إجراء المكالمات الهاتفية الطويلة، وتقدم صوتًا واضحًا دون أي تشويش أو تقطيع.

يمكنك استخدام سماعات هواوي FreeBuds Pro 3 مع هواتف آيفون وأندرويد، كما يمكنك ضبط إعدادات السماعات بسهولة عبر تطبيق HUAWEI AI Life.

تتمتع هذه السماعات بعمر بطارية يبلغ ست ساعات ونصف بعد الشحن الكامل، ويبلغ 31 ساعة مع علبة الشحن عند تعطيل مزية إلغاء الضوضاء. وفي حال تفعيل مزية إلغاء الضوضاء، فسيصبح عمر البطارية أربع ساعات ونصف بعد الشحن الكامل ويبلغ 22 ساعة مع علبة الشحن.

تُباع سماعات هواوي FreeBuds Pro 3 بسعر قدره 749 درهمًا إماراتيًا.

ولتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه السماعات، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة لسماعات هواوي FreeBuds Pro 3“.

9- الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook 16s 2023:

يضم حاسوب هواوي MateBook 16s 2023 شاشة بقياس قدره 16 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 2520 × 1680 بكسلًا، وبسطوع يبلغ 400 شمعة/ المتر المربع، ويحتوي هذا الحاسوب على كاميرا ويب تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i9-13900H)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel Iris X)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

يُباع حاسوب HUAWEI MateBook 16s 2023 بسعر قدره 5999 درهمًا إماراتيًا.

10- النظارات الذكية Huawei Eyewear 2:

تأتي النظارات الذكية Huawei Eyewear 2، مع إطار مصنوع من التيتانيوم، وتزن 4.7 جرامات فقط، وتضم عدسات طبية من Zeiss قابلة للتبديل.

تتيح لك هذه النظارات الذكية الاستماع إلى المقاطع الصوتية المختلفة عبر مكبر الصوت المدمج لمدة تصل إلى 11 ساعة، وإجراء المكالمات لمدة تصل إلى تسع ساعات.

تحتوي نظارات هواوي Eyewear 2 على عناصر تحكم تعمل باللمس، يمكنك استخدامها للتحكم في مستوى الصوت والرد على المكالمات الواردة أو رفضها.

تتوافق هذه النظارات الذكية مع جميع الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أو نظام iOS أو نظام ويندوز، ويمكنك توصيلها بجهازين في الوقت نفسه، والتبديل بسلاسة بينهما دون الحاجة إلى قطع الاتصال وإعادة الاتصال مرة أخرى بجهاز آخر.

تُباع النظارات الذكية Huawei Eyewear 2 بسعر قدره 899 درهمًا إماراتيًا.