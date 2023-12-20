جوجل توسع مزايا البرمجة بالذكاء الاصطناعي

وسّعت جوجل مزايا المساعدة في التعليمات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجميع مستخدمي Colab، ومنهم مستخدمو الخطط المجانية.

وكانت بعض مزايا الذكاء الاصطناعي متاحة سابقًا لمستخدمي Colab Pro الذين يدفعون فقط، مثل إكمال التعليمات البرمجية والتحقق من الأخطاء، مع أن إعلان جوجل يجلب هذه المزايا للجميع، مما يؤدي إلى تبسيط سير عمل تطوير البرمجيات وتسريعه.

وتعد Colab بمنزلة الأداة البرمجية الكبرى من جوجل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع أكثر من 10 ملايين مستخدم نشط شهريًا، ومنهم ملايين الطلاب على مستوى العالم.

وتقترح أداة Colab مقتطفات ووظائف التعليمات البرمجية ذات الصلة بناءً على السياق، مما يؤدي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء وتوفير الوقت، كما أنها تحدد الأخطاء المحتملة في التعليمات البرمجية وتقترح الإصلاحات، مما يزيد من كفاءة عملية التطوير.

ويؤدي توفير الوصول السهل إلى الوثائق ذات الصلة ومراجع واجهة برمجة التطبيقات داخل بيئة البرمجة إلى تحسين فهم التعليمات البرمجية وجودتها.

وبفضل تكاملها السلس مع Google Drive، تعد Colab من الطرق السهلة لبدء البرمجة بلغة Python.

وتوفر Colab للمطورين إمكانية الوصول المجاني إلى موارد الحوسبة القوية، ومنها وحدات معالجة Tensor ووحدات معالجة الرسومات من إنفيديا، دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج أو إدارته.

وتهدف جوجل إلى جعل البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في متناول الجميع من خلال توفير إمكانية الوصول المجاني إلى وحدات معالجة Tensor ووحدات معالجة الرسومات من إنفيديا، التي عادةً ما تكون مرتفعة السعر وبعيدة عن متناول العديد من المطورين والباحثين، مما يحد من قدرتهم على متابعة مشاريعهم.

وقالت جوجل: “نساعد في ضمان أن يتمكن جميع المستخدمين من التعلم والتطوير وممارسة التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، بدءًا من المحترفين إلى الطلاب، وذلك من خلال توفير الوصول إلى قوة الحوسبة السحابية وتقديم مزايا البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي”.

وأضافت: “يعد توفير الوصول إلى أدوات تطوير الذكاء الاصطناعي للمستخدمين والفرق حول العالم جزءًا من تقاليدنا الطويلة الأمد. نحن متحمسون لتوسيع مدى مزايا المساعدة في التعليمات البرمجية هذه ونأمل أن تكون مفيدة، إذ يستفيد مستخدمونا من Colab لتعلم مهاراتهم وتطويرها وممارستها”.

وتقدم Colab الآن تجربة محدودة المدة لمزايا المساعدة في التعليمات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للجميع في المناطق المؤهلة، مما يسمح لأي شخص بتجربة قوة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من جوجل دون الحاجة إلى دفع أي رسوم.

وتدعم Colab توليد التعليمات البرمجية من اللغة الطبيعية وروبوت الدردشة الذي يساعد في التعليمات البرمجية.

وأضافت الشركة في وقت سابق من هذا العام مزايا المساعدة في التعليمات البرمجية داخل Colab Pro، مما يسمح للمطورين في أكثر من 175 منطقة حول العالم بزيادة سرعة البرمجة وجودتها واستيعابها.