جوجل تطلق أداة نقل البودكاست إلى يوتيوب ميوزيك

أعلنت جوجل إطلاق أداة جديدة تتيح نقل اشتراكات البودكاست من تطبيق “بودكاست” إلى تطبيق يوتيوب ميوزيك أو تطبيقات البودكاست الأخرى.

وكانت الشركة قد أعلنت إغلاق خدمة “بودكاست” التابعة لها بدايةً من شهر أبريل/ نيسان المقبل، وإدماجها في تطبيق يوتيوب ميوزيك.

ولنقل الاشتراكات من “جوجل بودكاست” إلى يوتيوب ميوزيك، يجب الضغط على خيار “تصدير الاشتراكات” الذي يظهر في النافذة المنبثقة في واجهة التطبيق الرئيسية، ثم الضغط على زر “تصدير” تحت خيار “التصدير إلى يوتيوب ميوزيك”.

ويٌفتح تطبيق يوتيوب ميوزيك تلقائيًا لإتمام عملية النقل، حيث يجب على المستخدم الموافقة على “إضافة خلاصات RSS”، وقد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

وتتيح جوجل أيضًا خيار “التصدير إلى تطبيق آخر” لتنزيل ملف بصيغة OPML يحتوي على اشتراكات المستخدم، ويمكن فتح أي تطبيق بودكاست آخر، ثم استخدام خيار استيراد الاشتراكات فيه بالاعتماد على ذلك الملف.

ومن الجدير بالذكر أن خيار تصدير الاشتراكات متاح حاليًا للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، وستتيحه جوجل لكافة المستخدمين حول العالم على نحو تدريجي.

وقال فريق يوتيوب ميوزيك إنه سيضيف “القدرة على وضع علامة على حلقات البودكاست التي جرى الاستماع إليها حتى يتمكن المستمعون من تعرّف الحلقات التي تفاعلوا معها سابقًا بسهولة”.

وتدمج جوجل خدمة “بودكاست” في “يوتيوب ميوزيك”، لكي تكون منصة شاملة لكافة الخدمات الصوتية والموسيقية.

ومع أن قرار جوجل بإغلاق خدمة “بودكاست” قد أثار ردود فعل غاضبة من المستخدمين الذين يعتمدون عليها بشكل كبير، إلا أن جوجل ستمضي فيه على أي حال، ولن يكون أمام المستخدمين إلا الانتقال إلى يوتيوب ميوزيك أو أي تطبيق آخر بديل.