جوجل تخطط لإعادة هيكلة مبيعات الإعلانات

تعتزم جوجل إجراء عملية إعادة تنظيم لجزء كبير من وحدتها لمبيعات الإعلانات التي تضم نحو 30 ألف شخص، حسبما صرح أحد المسؤولين التنفيذيين لبعض الموظفين في الأسبوع الماضي، مما أثار القلق من أن بعض الإدارات قد تواجه انخفاضًا في عدد الوظائف.

وقال شون داوني، الذي يشرف على مبيعات الإعلانات للعملاء الكبار في الأمريكتين، في اجتماع على مستوى الإدارة في الأسبوع الماضي، إن الشركة تخطط لإعادة هيكلة فرق مبيعات الإعلانات لديها، دون تحديد إذا كانت هذه الخطوة قد تشمل تسريح الموظفين.

وتأتي عملية إعادة التنظيم المخطط لها في الوقت الذي تعتمد فيه جوجل بشكل كبير على تقنيات التعلم الآلي لمساعدة العملاء في شراء المزيد من الإعلانات ضمن محركها للبحث ومنصتها لمشاركة الفيديو والخدمات الأخرى.

وعرضت جوجل لسنوات مثل هذه الأدوات، التي تقترح وتنشئ تلقائيًا إعلانات جديدة تعتقد أنها قد تحقق أداءً جيدًا للعملاء.

وتتجه هذه الإعلانات إلى توليد إيرادات يبلغ مقدارها نحو عشرات المليارات من الدولارات سنويًا للشركة.

وتوفر إيرادات الإعلانات ربحًا مرتفعًا، نظرًا إلى نفقاتها القليلة نسبيًا؛ وذلك لأن هذه الأدوات لا تتطلب الكثير من اهتمام الموظفين.

وتعتزم جوجل توحيد الموظفين عن طريق إعادة تعيين الموظفين في وحدة مبيعات العملاء الذين يشرفون على العلاقات مع المعلنين الكبار، وقد يشمل ذلك عمليات التسريح المحتملة للموظفين.

وأعلنت جوجل في شهر يناير من هذا العام خططًا لإلغاء نحو 12 ألف وظيفة حول العالم، أي ما يعادل نحو 6 في المئة من قوتها العاملة العالمية.

وسرحت الشركة في وقت سابق من شهر يونيو الموظفين في تطبيق الخرائط Waze، إذ أدمجت النظام الإعلاني للتطبيق في تقنية إعلانات جوجل.

ونشر موقع Business Insider في شهر أكتوبر تقريرًا يوضح أن جوجل تغير إستراتيجية مبيعاتها لدفع منتجها المهم الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى المزيد من المعلنين.

وأوضح التقرير أن جوجل تغير طريقة عمل فرق المبيعات، إذ تحاول الترويج لمنتج إعلاني جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ونقلت الشركة بعض موظفي المبيعات الذين يعملون مع الشركات الكبيرة إلى فرق المبيعات المخصصة للبيع للعملاء من فئة المعلنين الصغار.

ويعمل هؤلاء المعلنون الصغار مع فريق حلول عملاء جوجل وينفقون ما بين 250 ألف دولار ومليوني دولار كل ربع سنة، في حين تنفق الشركات الكبيرة عادةً ما بين 4 ملايين دولار و 5 ملايين دولار كل ثلاثة أشهر، وتعمل مع فريق داخلي في جوجل يعرف باسم مبيعات العملاء الكبار.