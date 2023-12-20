تيك توك تغض النظر عن المشكلات في حسابات أمازون

أبلغت تيك توك موظفيها بتجنب الإبلاغ عن المشكلات المحتملة في حسابات أمازون؛ من أجل حماية علاقاتها التجارية المربحة مع شركة التجارة الإلكترونية، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة الغارديان.

وطُلب من بعض المشرفين عدم اتخاذ إجراءات سلبية تجاه قائمة تضم أكثر من 60 حسابًا مرتبطًا بأمازون ضمن المنصة؛ لأن الشركة الأمريكية معلن كبير.

ونُصح الموظفون الذين يفحصون مقاطع الفيديو ويتحققون من التزامها بإرشادات المحتوى بعدم إزالة مقاطع الفيديو أو وضع أي علامات؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى إزالة الحساب أو عدم ظهوره في صفحة For You.

وأصرّت تيك توك على أن هذه ليست سياسة الشركة الرسمية. وقال متحدث باسم الشركة: “هذه الادعاءات حول سياساتنا خطأ أو مبنية على سوء فهم”.

وتنص إرشادات مجتمع تيك توك على أن نهجها في الإشراف على المحتوى يستخدم المعايير نفسها.

وأوضحت رسالة مرسلة عبر نظام المنصة الداخلي للمراسلة المسمى Lark سبب إعفاء أمازون، إذ إن أمازون مهمة؛ لأنها منفق إعلاني كبير عبر، إلى جانب رغبة المنصة في حماية علاقتها مع عملاقة التجارة الإلكترونية.

وأرسل قائد الفريق – الذي يعد بمنزلة نقطة الاتصال بين المشرفين والمسؤولين عن إدارة الفريق – الرسالة المتعلقة بأمازون ضمن محادثة كان بها أيضًا قائد الموقع، وهو أحد الموظفين الكبار المسؤولين عن الإشراف على المنصة بأكملها.

ووضعت علامة على هذه الرسالة لتراها مجموعة مكونة من العشرات من المشرفين وقادة الفرق ومديري المنصة، إذ إن الغرض من هذه المجموعة هو نشر تحديثات السياسة ونشر المعلومات بخصوص الإشراف للمشرفين.

وأشارت الاتصالات الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان إلى أن هناك العديد من الشركات الأخرى التي لم يُذكر اسمها مدرجة في القائمة المحمية.

وأدى وجود هذه الشركات في القائمة إلى حذر بعض مشرفي تيك توك بشكل عام من وضع علامة على حسابات الشركات الكبرى الأخرى، أو الشركات ذات الحجم المماثل، خوفًا من عدم اتباع الإرشادات الداخلية غير الرسمية.

وتشير الرسائل الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان إلى أن التعليمات أرسلت في أعقاب الحالات التي اتُخذ فيها قرار خطأ بشأن مقاطع الفيديو من حسابات أمازون هذه.

وطُلب من مشرفي حسابات أمازون عدم منع أو وضع علامات على الحسابات الرسمية لخدمة برايم فيديو، وتشمل الحسابات الأخرى حسابات أمازون ميوزك وخدمة بث ألعاب الفيديو تويتش وخدمة الكتب الصوتية أوديبل.

وتمتلك أمازون أيضًا حساب تيك توك الرسمي لقاعدة بيانات الأفلام IMDb، ولديها في المجموع نحو 60 حسابًا ضمن منصة مقاطع الفيديو القصيرة.