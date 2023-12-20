تيك توك تسمح للأطفال بالاحتفاظ بالحسابات

تواجه منصة التواصل الاجتماعي تيك توك تدقيقًا بشأن ضماناتها للمستخدمين الأطفال.

وكشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان أن المنصة أصدرت تعليمات للمشرفين بالسماح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا بالبقاء ضمن المنصة إذا زعموا أن حساباتهم تخضع لإشراف الوالدين.

وتثير هذه الممارسة مخاوف بشأن التزام المنصة بحماية المستخدمين الصغار والالتزام بقيودها العمرية الدنيا.

ووجد التحقيق حالات سُمح فيها لحسابات المستخدمين الذين أعلنوا علنًا أن أعماهم أقل من 13 عامًا في سيرهم الذاتية بالبقاء نشطين ضمن تيك توك، وكان التبرير المقدم هو أنه من المفترض أن هذه الحسابات يديرها الآباء.

وكانت النصيحة المقدمة من محلل الجودة في تيك توك للمشرفين تنص على إمكانية السماح للحساب بالبقاء ضمن المنصة إذا كانت السيرة الذاتية للحساب تشير إلى أنه يخضع لإشراف الوالدين.

ونُشرت هذه النصيحة في محادثة جماعية ضمت أكثر من 70 مشرفًا مسؤولين عن الإشراف على المحتوى في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتضمن عمليات تيك توك الداخلية للتعامل مع حسابات القاصرين المشتبه بها إرسالها إلى قائمة انتظار إشراف محددة.

ويقرر المشرفون بعد ذلك إذا كانوا قد يمنعون الحساب أو يوافقون على استمرار وجوده ضمن المنصة.

ويشير التحقيق إلى أن مجرد ذكر الرقابة الأبوية في السيرة الذاتية للمستخدم قد يكون كافيًا لتجاوز القيود العمرية للمنصة.

وأعرب أحد موظفي تيك توك عن مخاوفه بخصوص سهولة تجنب المستخدمين ممن هم دون السن القانونية للمنع، مما قد يؤدي إلى انتشار المعرفة بين المستخدمين الشباب بخصوص كيفية التحايل على القيود العمرية.

وأنكرت تيك توك هذه الادعاءات، زاعمة أنها لا تسمح للأطفال ممن هم دون سن 13 عامًا بدخول المنصة، مع أن أدلة التقرير تشير إلى خلاف ذلك.

وواجهت تيك توك تحديات تنظيمية بخصوص إدارتها حسابات مملوكة لمستخدمين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وفرضت هيئة مراقبة البيانات الأيرلندية في شهر سبتمبر غرامة قدرها 345 مليون يورو على المنصة لفشلها في حماية محتوى المستخدمين القاصرين من العرض العام.

كما فرضت هيئة تنظيم البيانات في المملكة المتحدة غرامة تقدر بنحو 13 مليون جنيه إسترليني على تيك توك لإساءة استخدام بيانات الأطفال ممن هم دون سن 13 عامًا.

وكشف تحقيق صحيفة الغارديان أيضًا عن حالات تلقت فيها الحسابات التي يحتمل أن تكون دون السن القانونية علامات داخلية من شأنها أن تمنحها معاملة تفضيلية.

وحصل حساب طفل يبدو أنه دون السن القانونية على علامة “Top Creator”، مما يشير إلى وجود تضارب محتمل في تطبيق تيك توك إرشادات مجتمعها.

ويخضع نهج تيك توك بخصوص الحدود العمرية وسلامة الأطفال للوائح مختلفة، ومنها قانون الأطفال في المملكة المتحدة وقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

وتفرض هذه اللوائح على المنصات تنفيذ تدابير، مثل الرقابة الأبوية والتحقق من العمر، من أجل حماية الأطفال من المحتوى الضار.