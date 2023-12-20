تسلا تعتزم تقديم حزمة تحول Cybertruck إلى قارب

أكد إيلون ماسك أن تسلا تخطط لتقديم حزمة تعديل من شأنها تحويل سايبرتراك Cybertruck إلى قارب.

وقدم ماسك سابقًا ادعاءات بخصوص كيفية جعل المركبات الكهربائية تطفو وتعمل لمدة وجيزة بصفتها قاربًا، ولم تؤخذ هذه الادعاءات على محمل الجد؛ لأن ضمان الشركة يقول شيئًا مختلفًا بخصوص نزول السيارة إلى الماء.

وجدد الرئيس التنفيذي للشركة الادعاءات مع Cybertruck، وهو أمر منطقي؛ لأنها من المفترض أن تكون مركبة للطرق الوعرة.

وادعى ماسك في العام الماضي أن Cybertruck مقاومة للماء بدرجة كافية لتعمل بصفتها قاربًا قادرًا على عبور الأنهار، إذ قال: “Cybertruck مقاومة للماء بما يكفي لتعمل بصفتها قاربًا لمدة وجيزة، حتى تتمكن من عبور الأنهار والبحيرات وحتى البحار غير المضطربة”.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الهدف هو أن تتمكن Cybertruck من عبور المياه بين منشأة Starbase التابعة لشركة سبيس إكس وجزيرة South Padre في تكساس، التي يبلغ مداها نحو 360 مترًا.

وبدأت تسلا في الشهر الماضي بتسليم Cybertruck، ووجد العملاء أن إعدادات الطرق الوعرة في Cybertruck تتضمن وضع Wade الذي يسمح بقيادة السيارة عبر بعض الأنهار إذا كانت المياه منخفضة بدرجة كافية.

وأدلى لارس مورافي، نائب الرئيس للهندسة في تسلا، بتصريح بخصوص كيفية توصيل مالكي Cybertruck محركًا خارجيًا كهربائيًا بالجزء الخلفي من الشاحنة الصغيرة لتحويلها إلى قارب.

وعلق ماسك على التصريح مضيفًا أن تسلا تخطط لبيع حزمة تحول Cybertruck إلى قارب، وقال الرئيس التنفيذي للشركة: “نقدم حزمة تعديل تمكّن Cybertruck من اجتياز نحو 100 متر من الماء بصفتها قاربًا. تحتاج في الغالب إلى ترقية أقفال أبواب المقصورة”، ولم يوضح ماسك تفاصيل الحزمة ولم يعلن توقيت توفرها.

يشار إلى أن تسلا ليست الشركة الأولى التي فكرت في بيع حزمة لتحويل Cybertruck إلى قارب، إذ صممت إحدى الشركات مجموعة يمكنها تحويل الشاحنة الصغيرة إلى طَوف كهربائي بعد أن كشفت تسلا للمرة الأولى عن Cybertruck في عام 2019.

وتأخرت عمليات تسليم Cybertruck بشكل كبير، إذ وصلت المركبات الأولى للعملاء في الشهر الماضي، وأصبحت تكلفتها نحو ضعف ما قالته تسلا للعملاء في عام 2019.

وطلب ماسك في وقت سابق من هذا الشهر من أصحاب الحجز إيداع مبلغ مقداره 1000 دولار بصفته إيداعًا غير قابل للاسترداد إذا كانوا لا يزالون مهتمين بشراء المركبة، ارتفاعًا من مقدار 250 دولارًا للطلب الأولي القابل للاسترداد.