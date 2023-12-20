أمازون تعيد تنظيم فرق المبيعات وسط تباطؤ النمو السحابي

تعتزم أمازون إجراء إصلاح شامل لفريق مبيعاتها البالغ قوامه نحو 60 ألف شخص من أجل معالجة المشكلات التي خففت قبضتها على السوق العالمية للحوسبة السحابية في وقت يستمر فيه المنافسون، مثل مايكروسوفت وجوجل، بالتقدم.

وذكر تقرير جديد أن رئيس مبيعات الوحدة السحابية في أمازون، مات جارمان، يخطط لتوحيد فرق المبيعات المختلفة التي طورت إستراتيجيات مبيعات متضاربة داخل الشركة.

وتدعو الخطة إلى إجراء تغييرات في كيفية تعيين أمازون موظفيها التقنيين لمساعدة العملاء.

ويأتي ذلك بعد أن أعرب عدد متزايد من عملاء الشركة عن عدم رضاهم عن الممارسات الحالية للشركة.

ولا تزال أمازون هي اللاعب المهيمن في سوق البنية التحتية للحوسبة السحابية بصفتها خدمة، مع أن الشركة تعرضت للعرقلة بسبب تباطؤ النمو.

وورد أنها فشلت في تحقيق الأهداف الداخلية للنمو في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة تحولًا سريعًا لتوسيع تركيزها على الذكاء الاصطناعي.

وزعم تقرير صادر عن Business Insider في الشهر الماضي أن أمازون لا تحقق أهداف مبيعاتها في قطاعين رئيسيين هما الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، مما يعني فقدانها أهدافها في عام 2023.

وتُظهر الإفصاحات العامة للشركة أنها غير قادرة على مجاراة النمو الذي أظهره منافسوها الرئيسيون في السحابة، مايكروسوفت وجوجل، مع أنها لا تزال متفوقة في قطاع البنية التحتية في السوق.

وتعد المقارنات صعبة؛ لأن الشركات الثلاث تعلن أرقامها السحابية بشكل مختلف، مع أنه من الواضح أن أمازون تواجه بعض التحديات.

وكشفت الشركة أن إيراداتها السحابية زادت بنسبة مقدارها 12 في المئة في الربع المالي الثالث من العام الحالي، وذكرت مايكروسوفت أن أعمالها السحابية نمت بنسبة مقدارها 29 في المئة سنويًا، في حين أن معدل نمو أعمال جوجل السحابية البالغ مقداره 22 في المئة تجاوز أيضًا معدل نمو أمازون.

وأشار تقرير Business Insider إلى أن أمازون تواجه مشكلات أخرى أيضًا، إذ يشعر الموظفون بالقلق إزاء ارتفاع معدل استقالة الموظفين التنفيذيين ذوي الرتب العليا.

واستقال بعض المديرين التنفيذيين المشهورين في أمازون، ومنهم نائب الرئيس الأول السابق تشارلي بيل، ورئيسة التسويق راشيل ثورنتون، ونائب رئيس مركز البيانات كريس فوندرهار، من الشركة في العامين الماضيين، كما ارتفع معدل مغادرة المديرين من المستويات الدنيا أيضًا.

وأشار عدد من الذين غادروا إلى الإرهاق بوصفه السبب الرئيسي للمغادرة، إذ طُلب من الكثير منهم بذل المزيد من الجهد بعد جولة من عمليات التسريح الجماعي في وقت سابق من هذا العام.

وخضعت فرق المبيعات والتسويق في أمازون لعملية إعادة تنظيم كبيرة هذا العام، مع إلغاء بعض المناصب المتداخلة ومنح القادة الإقليميين مزيدًا من السيطرة على عملية صنع القرار.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إن إعادة هيكلة فرق المبيعات لديها كانت تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.