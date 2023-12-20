صممت شركة آبل القلم الإلكتروني (Apple Pencil) خصوصًا لأجهزتها اللوحية (آيباد) iPad، ويوفر هذا القلم مستويات متعددة من حساسية الضغط، ويوفر تجربة استخدام سلسة وسريعة أثناء كتابة الملاحظات، والرسم والتصميم، وعند تصفح التطبيقات المختلفة وصفحات الويب، ولكنه يُباع بسعر مرتفع وبنحو منفصل عن أجهزة آيباد. وهذا يدفع الكثير من مُستخدمي أجهزة آيباد إلى التفكير في استخدام بديل مناسب للقلم الإلكتروني Apple Pencil يوفر تجربة استخدام جيدة ويُباع بسعر معقول.

يتوفر في الأسواق العديد من الأقلام الإلكترونية التي تُعدّ بديلًا جيدًا لقلم Apple Pencil، ومنها ما يتوافق مع جميع الشاشات التي تعمل باللمس لتتمكن من استخدامه مع هاتفك أو أي جهاز لوحي آخر غير جهاز آيباد.

فإذا كنت تبحث عن أفضل البدائل للقلم الإلكتروني Apple Pencil في عام 2023 يمكنك اختيار واحد من الأقلام التالية:

1- القلم الإلكتروني Logitech Crayon:

يُعدّ Logitech Crayon البديل الأكثر شيوعًا لقلم Apple Pencil، ويُباع بسعر معقول ويتوافق مع أي تطبيق متوافق مع قلم Apple Pencil، ويدعم تقنية (اكتشاف الميل) tilt detection التي يدعهما القلم الإلكتروني من آبل، لكنه لا يدعم حساسية الضغط.

يمكنك استخدام هذا القلم مع أجهزة آيباد بسهولة، وما عليك سوى الضغط على زر التشغيل الخاص بالقلم، ثم البدء مباشرة بالكتابة وتدوين الأفكار والملاحظات، وتصفح المواقع. وإذا كنت بحاجة إلى خطوط أكثر سُمكًا أو أرق أثناء الرسم، فما عليك سوى إمالة القلم، وسيضبط القلم حجم الخط تلقائيًا وفقًا لزاوية الميل.

يمكنك شحن هذا القلم بشاحن من نوع USB-C، وتستمر بطاريته في العمل لمدة قدرها سبع ساعات ونصف. ويُباع بسعر قدره 70 دولارًا.

2- قلم Adonit Mark:

يأتي قلم Adonit Mark بتصميم يشبه تصميم قلم الرصاص العادي، ويمتاز بأنه يتوافق مع جميع الشاشات التي تعمل باللمس؛ مما يعني أنه يمكنك أيضًا استخدامه مع أجهزة أخرى غير جهاز آيباد، بالإضافة إلى ذلك، يُباع هذا القلم بسعر منخفض.

لا يدعم قلم Adonit Mark التقنيات التي يدعمها قلم Apple Pencil، ومع ذلك، فهو سريع الاستجابة بما يكفي لتدوين الملاحظات والرسم، ولا يتضمن هذا القلم بطارية مدمجة، ولا يحتاج إلى الشحن.

يُباع قلم Adonit Mark بسعر قدره 10 دولارات.

3- القلم الإلكتروني +Adonit Note:

يحتوي +Adonit Note على العديد من المزايا القوية، وهو متوافق مع جميع تطبيقات تدوين الملاحظات والرسم الشائعة، ويُعدّ أفضل بديل لقلم Apple Pencil لهواة الرسم.

يدعم هذا القلم ما يصل إلى 2048 مستوى من حساسية الضغط، كما أنه يدعم مزية (الإمالة الطبيعية) natural tilt التي تسمح لك باستخدام تقنيات تظليل مختلفة أثناء الرسم كما تفعل مع قلم الرصاص الحقيقي.

تستمر بطارية هذا القلم بالعمل لمدة قدرها 10 ساعات، ويُباع بسعر قدره 432 ريالًا سعوديًا.

4- قلم Adonit Dash 4:

يُعدّ Adonit Dash 4 بديلًا متعدد الاستخدامات لقلم Apple Pencil؛ إذ يمكنك استخدامه مع أي جهاز آيباد، أو هواتف آيفون، أو أجهزة أندرويد، فهو يعمل مع أي جهاز مزود بشاشة تعمل باللمس.

يحتوي هذا القلم على وضعين مختلفين، الأول مصمم خصوصًا للعمل مع جميع الأجهزة التي تضم شاشات تعمل باللمس باستثناء أجهزة آيباد الحديثة التي صدرت في عام 2018 أو بعد ذلك، أما الوضع الثاني فهو مخصص لأجهزة آيباد الحديثة.

فإذا كان لديك جهاز iPad حديث صَدر في عام 2018 أو بعد ذلك، يمكنك النقر فوق زر التشغيل الخاص بقلم Adonit Dash 4 حتى يظهر لون أزرق، وذلك لتفعيل تقنية (palm rejection) التي تمنع المدخلات غير المرغوب فيها التي تأتي بسبب تلامس راحة اليد مع شاشة الجهاز.

أما إذا أردت استخدامه مع أي جهاز آخر فيمكنك النقر فوق زر التشغيل حتى يظهر اللون الأخضر، لتفعيل الوضع المخصص لجميع الأجهزة التي تضم شاشة تعمل باللمس غير أجهزة آيباد الحديثة.

يمتاز هذا القلم بعمر البطارية الطويل؛ إذ تستمر بطاريته في العمل لمدة قدرها 15 ساعة، ويمكن شحنها بالكامل خلال ساعة واحدة فقط.

يُباع قلم Adonit Dash 4 الإلكتروني بسعر قدره 274 ريالًا سعوديًا.

5- قلم Adonit Pro 4:

يأتي قلم Adonit Pro 4 في هيكل متين مصنوع من الألمنيوم، ويتوافق مع جميع الأجهزة التي تحتوي على شاشات تعمل باللمس، ولا يحتوي على بطارية مدمجة، ولا يحتاج إلى الشحن.

ومع ذلك، يفتقر هذا القلم إلى بعض التقنيات التي تمتاز بها العديد من الأقلام الإلكترونية الأخرى، مثل: حساسية الضغط، وتقنية (palm rejection)، ولكن هذا لا يجعله عديم الفائدة، لكنه ليس الخيار الأفضل للرسم وتدوين الملاحظات، ويُعدّ مناسبًا لتصفح الويب والتطبيقات.

يُباع قلم Adonit Pro 4 بسعر قدره 135 ريالًا سعوديًا.