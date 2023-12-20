آبل تطلق تحديث iOS 17.2.1 لهواتف آيفون

بدأت آبل إطلاق تحديث iOS 17.2.1 الجديد لهواتف آيفون، وهو تحديث فرعي صغير يعمل على إصلاح بعض الأخطاء والمشكلات.

ويأتي ذلك التحديث بعد مرور أسبوع تقريبًا على إطلاق تحديث iOS 17.2، وهو أكبر تحديث فرعي تطلقه آبل لهواتف آيفون منذ صدور نظام iOS 17 قبل عدة أشهر.

ولم يضم سجل التغييرات الخاص بالتحديث الجديد أي تفاصيل محددة، إلا أن آبل أشارت بشكل عام إلى أن التحديث “يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء، ويوصى به لكافة المستخدمين”.

ويمكن تحميل تحديث iOS 17.2.1 الجديد على أجهزة آيفون بالذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”، ثم اختيار “تنزيل وتثبيت Download and Install”.

ومن الجدير بالذكر أن تقارير أخيرة قد أفادت بأن بعض المستخدمين اشتكوا من خطأ يتسبب في اختفاء تطبيق الرسائل عند إعادة ترتيب أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية، لكن من غير الواضح ما إذا كان تحديث iOS 17.2.1 سيعالج هذه المشكلة وغيرها من المشكلات التي رُصدت بعد إطلاق التحديث السابق.

وبالتوازي مع التحديث الجديد، أطلقت آبل أيضًا تحديث macOS 14.2.1 لحواسيب ماك، وتحديثي iOS 16.7.4 و iPadOS 16.7.4 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد القديمة لإصلاح مشكلات لم تحددها الشركة أيضًا.

وتختبر آبل حاليًا تحديث iOS 17.3 الذي سيضيف بعض المزايا الجديدة إلى هواتف آيفون، ومنها ميزة حماية الأجهزة المسروقة، ومن المتوقع إطلاق التحديث مطلع العام المقبل.