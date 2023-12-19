Nubia تطلق هاتفها الذكي الجديد Z60 Ultra

أطلقت العلامة التجارية Nubia التابعة لشركة ZTE الصينية هاتفها الجديد Z60 Ultra، وهو الجهاز الثالث في تشكيلة العلامة التجارية المزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 بعد Red Magic 9 Pro و +Red Magic 9 Pro.

ويَعد Z60 Ultra بأداء كاميرا احترافي، ومن ثم فإنه منافس لأجهزة OnePlus 12 و Realme GT 5 Pro و iQOO 12 Pro و Xiaomi 14 Pro.

وتتميز الجهة الأمامية لهاتف Nubai Z60 Ultra بالشاشة التي توفر تجربة مشاهدة بوضع ملء الشاشة، وهي محاطة بإطارات رفيعة.

ولا تحتوي الشاشة على فتحة للكاميرا الأمامية؛ لأن الهاتف مزود بكاميرا أمامية موجودة تحت الشاشة.

وتَعِد العلامة التجارية بتقديم أداء أفضل للكاميرا الأمامية الموجودة تحت الشاشة، وهي تتضمن تقنية الكاميرا الأمامية من الجيل الخامس من ZTE.

وزودت Nubia هاتف Z60 Ultra بشاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.8 بوصات وبدقة قدرها 2480×1116 بكسلًا ومعدل تحديث مقداره 120 هرتزًا.

كما أنها تتميز بمعدل استجابة عالٍ مقداره 1200 هرتز وتعتيم عالي التردد مقداره 2160 هرتزًا وذروة سطوع يبلغ مقدارها 1500 شمعة في المتر المربع.

ويأتي الهاتف مزودًا بهيكل مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68 وماسح ضوئي لبصمات الأصابع موجود تحت الشاشة، ويزن الجهاز نحو 246 جرامًا، ويبلغ سمكه نحو 8.78 ملم.

وجهزت Nubia هاتف Z60 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المقترن بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x تصل سعتها إلى مقدار 24 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 تصل سعتها إلى مقدار 1 تيرابايت.

ويحصل الهاتف على الطاقة من بطارية تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة مقدارها 80 واطًا.

ويوجد في الجهة الخلفية من الجهاز كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع طول بؤري مقداره 18 ملم، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع طول بؤري مقداره 35 ملم، وعدسة بيريسكوب المقربة بدقة قدرها 64 ميجابكسل مع طول بؤري مقداره 85 ملم.

وتحصل جميع العدسات على ميزة التثبيت البصري للصورة، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة مقدارها 4K بمعدل تحديث مقداره 120 إطارًا في الثانية.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة مقدارها 12 ميجابكسل، وهي مزودة بشريحتها الخاصة للعرض ومحرك استشعار عميق يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتشغّل واجهة المستخدم My OS 14 المستندة إلى أندرويد 14 هاتف Z60 Ultra، الذي يأتي مزودًا بمزايا أخرى، مثل بطاقة الاتصال المزدوجة ودعم شبكات الجيل الخامس وبلوتوث 5.4 والنظام العالمي لتحديد المواقع المزدوج التردد ومكبر الأشعة تحت الحمراء و NFC و USB-C ومكبرات الصوت المزدوجة.

ويبدأ سعر الهاتف من نحو 600 دولار لنسخة 12 جيجابايت/256 جيجابايت، ويصل السعر إلى نحو 840 دولارًا لنسخة 24 جيجابايت/1 تيرابايت.