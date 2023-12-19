NordVPN يصل إلى Apple TV

أطلقت شركة NordVPN تطبيقها الرسمي لمنصة Apple TV، وذلك بعد أن سمح تحديث tvOS 17 الذي أصدرته آبل سابقًا بتشغيل تطبيقات الشبكة الخاصة الافتراضية VPN.

ويأتي إصدار NordVPN لتطبيقها بعد أن أطلقت منافستها ExpressVPN منذ بضعة أسابيع تطبيقها المخصص لمنصة آبل.

ويعمل تطبيق NordVPN الجديد مع اشتراكك الحالي إذا كان لديك واحد، وما عليك سوى تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول من أجل الوصول إلى مجموعة الشركة العالمية من الخوادم الآمنة.

ويشفر التطبيق حركة مرور الشبكة ويستخدم بروتوكول NordLynx الخاص بالشركة لتسريع الاتصال، الذي يجب أن يوفر تجربة بث محسنة مع الحد الأدنى من التخزين المؤقت. ومن المحتمل أن يعتمد هذا على مواقع الاتصال الفعلي للشبكة واتصال الشبكة الافتراضية.

وسترى مؤشر الشبكة الخاصة الافتراضية في مركز التحكم ضمن شاشة Apple TV الرئيسية عندما يكون التطبيق نشطًا.

ويتيح لك تطبيق NordVPN تخصيص الإعدادات، مثل موقع الخادم المفضل لديك، ويمكنك الاختيار من قائمة الأعلام التي تمثل البلدان المتاحة، أو استخدام مربع البحث من أجل الوصول إلى الموقع المطلوب عن طريق النص.

ويعد هذا الأمر مفيدًا للأشخاص الذين يأخذون أجهزة Apple TV معهم إلى الفنادق عند السفر، إذ يمكنك باستخدام الشبكة الخاصة الافتراضية تعيين موقع منزلك الافتراضي ومواصلة الاستمتاع بجميع المحتوى الموجود ضمن خدماتك للبث، والتغلب على القيود الجغرافية المتعلقة ببث المحتوى.

وتُعد مشاهدة المحتوى المقفل بالمنطقة ميزة مهمة توفرها شبكات VPN، مع أن مستخدمي أجهزة Apple TV لم يكونوا قادرين حتى وقت قريب على استخدام هذه الميزة.

وأعربت NordVPN عن شكوكها عندما أعلنت آبل للمرة الأولى أن الشبكات الخاصة الافتراضية قادمة إلى tvOS 17، إذ قالت: “نشعر بالقلق من احتمال وجود بعض القيود”، ويبدو أنها تغلبت على تلك الشكوك.

ولم يتمكن مستخدمو Apple TV قبل تقديم tvOS 17 من إعداد تطبيق VPN مباشرة عبر أجهزة البث، وكان عليهم بدلًا من ذلك الاعتماد على إعداد جهاز التوجيه من أجل استخدام هذه الوظيفة، وهو أمر معقد للغاية.

وأضافت آبل دعم VPN من جهة خارجية إلى tvOS 17، وذلك من أجل السماح لمستخدمي التعليم والمؤسسات بالوصول إلى الشبكات الخاصة.

ويمكنك تثبيت تطبيقات VPN ضمن أجهزة Apple TV HD و Apple TV 4K، التي تعمل بنظام التشغيل tvOS 17 أو الإصدار الأحدث.

وطرحت آبل تحديثًا فرعيًا جديدًا لنظام التشغيل tvOS، إذ يوفر الإصدار tvOS 17.2 واجهة معادًا تصميمها وإمكانية الرد على مكالمات فيس تايم مباشرة من جهاز التلفاز.

يشار إلى أن NordVPN ليس هو تطبيق VPN الوحيد المتاح ضمن متجر تطبيقات Apple TV، إذ هناك ExpressVPN و PureVPN وغيرهما الكثير.