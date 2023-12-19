مراجعة شاملة لهاتف فيفو X100 Pro الجديد

تتمتع سلسلة هواتف X100 الجديدة من فيفو بمواصفات راقية؛ إذ تعمل بمعالجات قوية، وتضم نظام تصوير متقدمًا، وتحتوي هذه السلسلة على هاتفين، هما: X100 و X100 Pro.

يضم هاتف فيفو X100 Pro شاشة عالية الجودة تمتاز بالسطوع العالي، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويعمل بمعالج قوي ويضم بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف فيفو X100 Pro:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Vivo X100 Pro بتصميم أنيق ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، والجهة الخلفية مغطاة بطبقة من الزجاج، وتضم إطارًا دائريًا بارزًا يحتوي على عدسات الكاميرات الخلفية، ويظهر في منتصف الجهة الخلفية.

يضم هاتف Vivo X100 Pro شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2800 × 1260 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 3000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. وتدعم الشاشة تقنية PMW Dimming لحماية العين من الإجهاد، كما تحتوي على مستشعر مدمج لبصمات الأصابع.

يبلغ وزن هذا الهاتف 221 جرامًا، ويأتي بسُمك قدره 8.9 ملم، ويمتاز بأنه يدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ مما يعني أنه يتحمل الغمر في الماء حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

الكاميرا:

يضم هاتف فيفو X100 Pro نظام كاميرا متطورًا؛ إذ يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8 وهي ذات زاوية واسعة وتدعم تقنية PDAF.

أما الثانية فهي عدسة مقربة تدعم التقريب البصري بمعدل أربع مرات، وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.5، أما الثالثة فهي ذات زاوية فائقة الاتساع (ultrawide) تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.0.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K، وبدقة قدرها 4K، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا، كما تدعم تصوير الفيديو في الوضع السينمائي بدقة قدرها 4K.

يحتوي هذا الهاتف أيضًا على كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تقنية (HDR)، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف فيفو X100 Pro بمعالج (Mediatek Dimensity 9300) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.25 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Immortalis-G720 MC12).

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Funtouch 14 من فيفو، التي تتمتع بمزايا عديدة، وتحتوي على خيارات لتخصيص شاشة القفل؛ مما يسمح لك بتغيير الخلفية وأنماط الساعة والألوان وغيرها بسهولة.

يتوفر هاتف Vivo X100 Pro بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ويدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف فيفو X100 Pro على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 12 دقيقة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

السعر:

يُباع هاتف Vivo X100 Pro بسعر يبدأ من 700 دولار، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأزرق، والبرتقالي.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Vivo X100 Pro:

Vivo X100 Pro المعالج معالج ( Mediatek Dimensity 9300 ) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية تبلغ سعتها 5400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط. الألوان الأسود، والأبيض، والأزرق، والبرتقالي. نظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Funtouch 14. الوزن 221 جرامًا. السعر يبدأ من 700 دولار.