كوالكوم تزعم التفوق على معالج آبل M3

زعمت شركة كوالكوم أن معالجها الجديد سنابدراجون إكس إيليت (Snapdragon X Elite) الموجه لأجهزة الحاسوب يتفوق في الأداء على معالج آبل M3 بنسبة تصل إلى 21%.

وصرحت الشركة بأن معالج سنابدراجون إكس إيليت قد حقق نتيجة مبهرة في اختبار النوى المتعددة في منصة GeekBench تجاوزت 15 ألف نقطة، في حين سجل معالج آبل M3 نتيجة قدرها 12 ألف نقطة.

ولم تشر كوالكوم إلى معدل استهلاك الطاقة في معالجها الجديد، وهو عامل مهم عند تقييم المعالجات إجمالًا.

وأضافت الشركة أن العتاد هو الشيء الوحيد الذي بإمكانها التحكم فيه، وأن تجربة المستخدم في الأجهزة المتنافسة “لن تكون نفسها”؛ لأنها تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة.

وسيكون معالج كوالكوم موجودًا في العديد من الحواسيب الجديدة خلال عام 2024 المقبل، وستقدمه كوالكوم بطرز ذات تصميمات حرارية مختلفة، منها طراز قدرته 80 واطًا يوفر أداءً أعلى لكنه يولد حرارة عالية ويتطلب تبريدًا نشطًا باستخدام مراوح التبريد، في حين توفر الشركة طرازًا آخر قدرته 23 واطًا مع أداء مقبول واستهلاك أكثر كفاءة للطاقة، وسيُستخدم بشكل أساسي في الحواسيب المحمولة ذات التصميمات النحيفة.

وكانت كوالكوم قد كشفت عن معالج سنابدراجون إكس إيليت أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قبيل إعلان آبل معالجات M3.

ويتميز معالج كوالكوم الجديد باحتوائه على 12 نواة عالية الأداء، وقد صُنع المعالج باستخدام تقنية تصنيع قدرها 4 نانومتر، وسيجعل المعالج كوالكوم موجودة في سوق أجهزة الحاسوب بجانب آبل وإنتل و AMD.