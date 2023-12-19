كاسبرسكي تكشف عن تهديدات جديدة تستهدف أنظمة تشغيل متعددة 

كشف فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT) في شركة كاسبرسكي عن ظهور ثلاثة تهديدات تستهدف أنظمة تشغيل متعددة. كما كشف تقرير حديث للفريق عن ثلاث إستراتيجيات جديدة يتبعها المجرمون السيبرانيون الذين يستخدمون حملة FakeSG، وبرمجية الفدية Akira، وأداة سرقة البيانات AMOS التي تستهدف نظام macOS الذي تعمل به حواسيب آبل.

يشهد عالم برمجيات الجريمة المعاصرة تطورًا مستمرًا، إذ يواظب المجرمون السيبرانيون على نشر مناورات متطورة عبر منصات وأنظمة مختلفة لإلحاق الضرر بالضحايا. ولذلك يعمل خبراء كاسبرسكي بانتظام على تحليل التهديدات المختلفة، بما يشمل: برمجيات الفدية التي تستهدف أنظمة تشغيل متعددة، وأدوات سرقة البيانات من الأجهزة العاملة بنظام macOS، وحملات نشر البرمجيات الخبيثة.

حملة FakeSG لاختراق المواقع الإلكترونية:

كانت أحدث التهديدات السيبرانية التي كشف عنها فريق البحث والتحليل العالمي في كاسبرسكي هي حملة (FakeSG)، التي تُخترق من خلالها المواقع الإلكترونية المشروعة لعرض إشعارات مخادعة تطلب من المستخدمين تحديث متصفحاتهم.

إذ يؤدي النقر على هذه الإشعارات إلى تنزيل ملف خبيث، ويظل المسار (cdn/wds.min.php/) نفسه، على الرغم من تغير عناوين URL لتنزيل هذا الملف. ثم بعد التنزيل، يشغل الملف الخبيث نصوصًا برمجية مخفية، ويدفع المستخدمين إلى تحديث متصفحاتهم مع ضمان الاستمرارية من خلال مهام مجدولة. وداخل الأرشيف، يكشف ملف إعداد خبيث عنوان قيادة وتحكم (2C)، مما يؤكد مدى تعقيد هذه الحملة.

نوع جديد من برمجيات الفدية:

برمجية Akira؛ وهي نوع جديد من برمجيات الفدية يؤثر في أنظمة تشغيل ويندوز وLinux. أصابت هذه البرمجية أكثر من 60 شركة على مستوى العالم بسرعة كبيرة، واستهدفت الشركات في صناعات البيع بالتجزئة، وبيع السلع الاستهلاكية، والتعليم.

وتتميز هذه البرمجية بقدرتها على التكيف والعمل في أنظمة تشغيل متعددة، مما يبرز تأثيرها الواسع في الصناعات المتنوعة. ولها أيضًا سمات متشاركة مع برمجية الفدية Conti، فكلتاهما تستخدمان قائمة استثناء المجلدات نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع برمجية Akira بلوحة قيادة وتحكم (2C) مميزة بتصميم بسيط على الطراز القديم، مما يحميها من محاولات التحليل. وهذا كله يسلط الضوء على التعقيد المتطور للتهديدات السيبرانية.

أداة سرقة البيانات AMOS التي تؤثر في نظام macOS:

ظهرت أداة سرقة البيانات (AMOS) التي تؤثر في نظام macOS لأول مرة في شهر أبريل من عام 2023. وفي البداية، كانت متاحة للبيع عبر تطبيق المراسلة (تيليجرام) Telegram بسعر قدره 1000 دولار أمريكي شهريًا، وتطورت من لغة Go البرمجية لتصبح مكتوبة بلغة C، لتنشر إعلانات خبيثة عبر مواقع برامج مستنسخة.

تستخدم هذه الأداة أساليب للخداع مثل: الإعلانات الخبيثة للتسلل إلى أنظمة macOS، ثم سرقة بيانات المستخدم وضغطها لتنقلها إلى خادم القيادة والتحكم في استخدام معرّف (UUID) فريد، ويعكس هذا توجهًا ناشئًا لظهور أدوات سرقة بيانات تستهدف نظام التشغيل macOS، وتستغل نقاط الضعف المحتملة فيه؛ فهذه الأدوات تنحرف عن ارتباطها التقليدي بأنظمة تشغيل ويندوز.

وتعليقًا على هذه الاكتشافات، قال يورنت فاندر ويل؛ وهو باحث أمن متقدم في فريق البحث والتحليل العالمي في كاسبرسكي: “يُعد التكيف مع المشهد المتغيّر للتهديدات السيبرانية أمرًا بالغ الأهمية لحماية بيئاتنا الرقمية. ويؤكد ظهور برمجيات الجريمة الجديدة هذه، إلى جانب الأساليب غير الاعتيادية التي يستخدمها المجرمون السيبرانيون عبر أنظمة التشغيل المتنوعة، الحاجةَ الملحة إلى البقاء متيقظين والابتكار في طرق الكشف عن هذه البرمجيات. ويتطلب البقاء متقدمين بخطوة على التهديدات السيبرانية جهدًا جماعيًا، مما يبرز الدور الحاسم للبحث المستمر والتعاون لتعزيز دفاعاتنا ضد التهديدات السيبرانية المتطورة”.

وصايا خبراء كاسبرسكي للحماية من هذه التهديدات:

يوصي خبراء كاسبرسكي المستخدمين بعدة إجراءات للوقاية من التهديدات ذات الدوافع المالية، وهي:

احرص على إعداد نسخ احتياطية لبياناتك واحفظها بعيدًا عن الإنترنت، بحيث لا يمكن للمخترقين العبث بها. وتأكد من إمكانية الوصول إليها بسرعة عند الحاجة.

ثبت حلول الحماية من برمجيات الفدية على جميع النقاط الطرفية، مثل: الأداة المجانية (Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business)، التي تحمي الحواسيب والخوادم من برمجيات الفدية والبرمجيات الخبيثة الأخرى، وتمنع عمليات الاستغلال، وتتوافق مع الحلول الأمنية المثبتة سابقًا.

استخدم حلًا أمنيًا مخصصًا يمكن التحكم فيه عبر تطبيق أو عبر الإنترنت لتخفيض إمكانية تشغيل الأدوات الخبيثة لتعدين العملات المشفرة. ومن هذه الحلول (Kaspersky Endpoint Security for Business)، الذي يحلل السلوك ليكتشف الأنشطة الخبيثة بسرعة، كما يقدم برنامجًا يدير الثغرات الأمنية ويعالجها للحماية من معدّني العملات المشفرة الذين يستغلون الثغرات.