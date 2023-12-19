شاومي تبدأ إطلاق نظام HyperOS الجديد عالميًا

بدأت شركة شاومي الصينية الإطلاق العالمي لنظام التشغيل الخاص بها الذي أعلنته حديثًا “هايبر أو إس HyperOS” خارج الصين.

وقالت الشركة في منشور لها عبر أحد الحسابات الرسمية التابعة لها في منصة إكس إنها ستبدأ إطلاق نظام HyperOS الجديد لبعض أجهزتها خلال الربع الأول من عام 2024 المقبل.

ووفقًا لشاومي، فإن تلك الأجهزة تشمل هواتف شاومي 13 الرائدة (الإصدار الأساسي بالإضافة إلى إصداري برو وألترا)، وهاتفي شاومي 13T و 13T برو، وهاتفي ريدمي نوت 12 و 12S، وكذلك الجهاز اللوحي شاومي باد 6.

ومن جهة أخرى، صرحت شركة بوكو أيضًا، وهي إحدى العلامات التجارية الفرعية التابعة لشاومي، بأنها بصدد إطلاق النظام الجديد لهاتف بوكو F5، دون الإشارة إلى موعد إطلاق محدد.

ومن المتوقع أن توفر الشركة الصينية نظامها الجديد للمزيد من الأجهزة في أوقات لاحقة من عام 2024 المقبل، حيث تعطي الأولوية للإصدارات ذات المواصفات المرتفعة وتلك التي طُرحت في الأسواق حديثًا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن شاومي ستوفر نظام HyperOS الجديد لما يزيد على 120 جهازًا مختلفًا خلال عام 2024، ومنها بعض الأجهزة المنزلية والأجهزة القابلة للارتداء.

ويُعد نظام شاومي HyperOS نظامًا شاملًا لكافة أجهزة الشركة، وإن كان يختلف جوهريًا في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية عن الأجهزة المنزلية، حيث تبني الشركة النظام على مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP ومشروعها الخاص بإنترنت الأشياء، وهو يوفر تكاملًا غير مسبوق بين مختلف الأجهزة التي تنتجها الشركة.