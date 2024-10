سلسلة هواتف أوبو Find N3 تعمل كمفاتيح رقمية لسيارات BMW

أعلنت شركة (أوبو)؛ العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، وشركة (BMW) الرائدة في صناعة السيارات، عن تعاون رائد للارتقاء بتجربة قيادة السيارات، إذ ستعمل سلسلة هواتف (Find N3) من أوبو، من خلال هذا المشروع المبتكر، كمفتاح سيارة رقمي لسيارات BMW المتوافقة، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم بسهولة في قفل السيارة وفتحها مباشرة من هواتف أوبو الذكية الخاصة بهم.

وتمتد هذه الشراكة إلى بطولة كأس الشرق الأوسط لعام (2023/2024)؛ التي يستضيفها المركز الميكانيكي للخليج العربي للسباقات، المستورد الرسمي لمجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية. وتنظم البطولة سباقات شيقة في مواقع شهيرة مثل: الكويت ودبي وأبوظبي، وتضم أفضل سباقات التحمل في الشرق الأوسط.

يمثل هذا التعاون بين أوبو والمركز الميكانيكي للخليج العربي للسباقات BMW حقبة جديدة لإدماج التكنولوجيا المتطورة والتميز في عالم السيارات، مما يضمن تجربة قيادة لا مثيل لها للمستخدمين والمشجعين على حد سواء.

وقال تشي زوو، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن سعداء بشراكتنا مع BMW، التي تعكس التزامنا بدفع حدود الابتكار والسرعة والدقة، إذ نهدف دومًا إلى أن نقدم للمستخدمين تجربة قيادة استثنائية تدمج تكنولوجيا الهاتف المحمول بكل سلاسة في مجال السيارات”.

وفي إطار هذا التعاون، تقدم أوبو للمعجبين فرصة حصرية لحضور وتجربة سباق الـ 24 ساعة في دبي من خلال مسابقة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن حملتها (RaceToCapture#)، حيث سيحظى عشرة فائزين محظوظين بفرصة الفوز بتذاكر لهذا الحدث الحماسي، ليستمتعوا بتجربة حصرية في منطقة المشجعين، وصالة كبار الشخصيات الخاصة بالمركز الميكانيكي للخليج العربي للسباقات BMW.

Get set to WIN tickets to BMW’s AGMC 24-Hour Series along with access to the VIP Lounge and Fan Zone in Dubai by telling us what is your favorite race car color. Don’t forget to use #RaceToCapture and tag @OPPOArabia pic.twitter.com/T6BuVERA4t

— OPPO Arabia (@OPPOArabia) December 16, 2023