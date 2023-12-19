دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تناقش مستقبل التحول الرقمي

ناقش المشاركون في ملتقى الموارد البشرية الرابع للعام الجاري 2023، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي “مستقبل التحول الرقمي للموارد البشرية”.

وركز المتحدثون خلال الملتقى – الذي نُظم افتراضيًا، وشارك فيه المسؤولون عن إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي – على أفضل الحلول الرقمية المطبقة عالميًا في المجال، والاستفادة من الخبرات والتجارب في دعم الجهات الحكومية في دبي، وتمكينها من إدارة مواردها البشرية بكفاءة، وتعزيز قدرات موظفي حكومة دبي وتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من مواكبة متطلبات المستقبل، إذ إن الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، سيؤدي إلى اختصار الوقت وخفض التكلفة، وتحقيق مرونة وكفاءة كبرى، وقدرة كبيرة في مُعالجة البيانات.

وأكد سعادة عبد الله بن زايد الفلاسي؛ المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الدائرة تسارع الخطى لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصنع مستقبل دبي الرقمي الرائد، وترسيخ مكانتها نموذجًا ملهمًا في الحياة الرقمية، من خلال توفير الحلول الرقمية والإدارة الفعالة للبيانات لتعزيز مهارات الموظفين وتحفيزهم ومشاركتهم، ولتمكين الدائرة من اكتساب ميزة تنافسية مستدامة وتحقيق مؤشرات الريادة في قطاع الموارد البشرية، إذ تركز (إستراتيجية الدائرة 2023 ــ 2026) على تطوير قنوات ووسائل تقديم الخدمات من خلال التحول الرقمي والأتمتة المتقدمة.

وقال سعادته: “إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أطلقت العديد من المشاريع التي تسهم إسهامًا مهمًا في التحول الرقمي في المجالات، التي من أبرزها: مشروع تخطيط القوى العاملة، الذي يهدف إلى استشراف الاحتياجات المستقبلية للقوى العاملة والمواهب لضمان الاستعداد والمرونة، والتأكد من جاهزية حكومة دبي في مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل، وكذلك مشروع هندسة وظائف حكومة دبي، الذي يهدف إلى تصميم بنية تحتية للموارد البشرية توفر أسسًا لممارسات الموارد البشرية للدوائر والمؤسسات والهيئات التابعة لحكومة دبي، وكذلك مشروع قياس إنتاجية القوى العاملة، وهو نظام متكامل ومستدام يعتمد على التقنية ويقوم على تعزيز القدرات المعرفية في مجال قياس الإنتاجية بالدوائر الحكومية، مما يسهل عليها جمع البيانات وتحليلها بكفاءة ودقة”.

وأضاف: “أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحرص كذلك على تعرّف التجارب الناجحة، وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي للموارد البشرية، إذ تزخر دولة الإمارات بالعديد من هذه التجارب المتميزة، ومنها تجربة دبي الرقمية، وجمارك أبوظبي، اللتين تطبقان أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي للموارد البشرية، وطوعتا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بآليات العمل”.

وتحدث خلال ملتقى الموارد البشرية، الدكتور إبراهيم الخاجة مدير إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وأكد خلال كلمته أهمية وضع إستراتيجية للتحول الرقمي، ومن ثم تعرّف احتياجات الكوادر البشرية، وبعد ذلك الحصول على أحدث التكنولوجيا لاستخدامها في عمليات التحول الرقمي، مع الحرص على أن تكون الإجراءات المتبعة متوائمة مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال الدكتور إبراهيم الخاجة: “إنه من الضروري اختيار التقنيات الحديثة في عمليات التحول الرقمي في قطاع الموارد البشرية، والمتطابقة مع الميتافيرس، وتقنية التعاملات الرقمية (البلوك تشين)، التي يمكن تطويرها وتحديثها مستقبلًا ووضع بنية تحتية تقنية قوية ومستدامة، وفقًا للاحتياجات الواقعية لأي جهة حكومية”.

وأضاف: “وفرت التقنيات الحديثة حلولًا ناجحة لعمليات الموارد البشرية، إذ مكنت من تحويل الكثير من الأعمال الروتينية إلى الروبوتات، وأتاحت الفرصة للموظفين للتفكير الابتكاري، وأدت التقنيات إلى العدالة في عمليات التقييم والترقيات والتي تتم بناء على مدخلات وبيانات دقيقة، تؤدي إلى نتائج إيجابية في بيئة العمل وحياة الموظفين، إذ سهلت التقنيات على الموظفين جميع الأمور وجعلتهم يشعرون بالراحة والسعادة، ومن ثم زيادة الإنتاجية”.

ومن جانبها تحدثت السيدة علياء المهيري، مديرة إدارة خدمة العملاء في هيئة دبي الرقمية، في مداخلتها خلال الملتقى عن “الكفاءات الرقمية”، وقالت: “إن القيادة الرشيدة تحرص على رقمنة الحياة في دبي، وأن دبي الرقمية بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، خاصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عملت وما زالت تعمل على إطلاق العديد من المشاريع التقنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي في العالم الرقمي”.

وقالت: “إن هناك العديد من المشاريع التقنية الناجحة التي أُطلقت، ومشاريع أخرى جاري العمل عليها تمهيدًا لإطلاقها قريبًا ومن أبرز هذه المشاريع إطار الكفاءات الرقمية، ومنصة مهارات دبي، والكفاءات الرقمية للجميع”.

وبدوره تحدث السيد عاصم الخاجة، مدير إدارة معلومات الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عن “تطبيقات التحول الرقمي للموارد البشرية في حكومة دبي”، وأشار إلى التعاون الإستراتيجي مع دبي الرقمية في إطلاق العديد من المشاريع التقنية التي تخدم قطاع الموارد البشرية في الجهات الحكومية في دبي، والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من الدراسات والأبحاث التي أجراها مركز بحوث الموارد البشرية في الدائرة لخدمة المورد البشري في دبي.

وقال: “إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودبي الرقمية، يتعاونان في العديد من المشاريع التقنية الحالية والمستقبلية التي تخدم الموارد البشرية في دبي، ومن أبرزها هندسة وظائف دبي، وقياس إنتاجية القوى العاملة، التي تهدف إلى الارتقاء بالموارد البشرية وتعزيز مكانة القوى العاملة وتأهيل أبناء الإمارات لوظائف المستقبل”.