حواسيب MSI Prestige 16 AI تسلط الضوء على الحواسيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي

في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تجتاح العالم حاليًا؛ تتقدم MSI، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الحواسيب المحمولة المتميزة، بثقة واحتراف في عالم الجماليات الفاخرة والأداء الفائق والتكنولوجيا المبتكرة. إذ تبرز سلسلة حواسيبها الجديدة (MSI Prestige 16 AI) بفضل قدرات معالج (Intel Core Ultra 9) الجديد، ووزنها الخفيف الذي يبلغ 1.5 كجم، وهيكلها المصنوع من سبائك المغنيسيوم والألمنيوم.

وتتميز هذه السلسلة أيضًا ببطارية تبلغ سعتها 99.9 واطًا/ الساعة، وتدعم الشحن (PD 3.1) بقوة 140 واطًا، مما يمنح المستخدم تجربة استخدام طويلة الأمد مع تحسين كبير في الإنتاجية.

معالج (Intel Core Ultra) ومزايا الذكاء الاصطناعي:

تعمل حواسيب (MSI Prestige 16 AI) بمعالج (Intel Core Ultra 9)، لذلك تستفيد من (وحدة المعالجة العصبية) NPU المدمجة من إنتل، والمخصصة لتعزيز الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنها أن تسرع عمليات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 70%، كما تحسن استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 25% مقارنةً بالإصدارات السابقة، مما يوفر تجربة حوسبة أكثر كفاءة لوحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات، مع تعزيز كفاءة الطاقة.

ولتعزيز أداء المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، تعاونت شركة إنتل مع أكثر من 100 تطبيق جاهز للذكاء الاصطناعي لزيادة تسريع سير العمل من خلال نقل عبء العمل إلى وحدة NPU.

ومن جهة أخرى، أخذت شركة MSI خطوة إلى الأمام من خلال إطلاق محرك (MSI AI) الجديد، الذي يتخذ نهجًا شاملًا في تحليل سيناريوهات المستخدم المحددة عن طريق الذكاء الاصطناعي لتعديل إعدادات الجهاز تلقائيًا دون أي تدخل بشري، وتضمن هذه السيناريوهات: الألعاب الذكية، والعمل الذكي، والاجتماع الذكي، والترفيه الذكي.

كما تحمل حواسيب MSI الجديدة شهادة منصة (Intel Evo)، التي تجعلها تجمع بين الأداء القوي، وخفة الوزن، إذ تدعمها بمجموعة من المزايا التي تساهم في جعل أدائها أقوى، مع الحفاظ على قابليتها للحمل.

إلى جانب شهادة منصة Intel Evo، تحمل الحواسيب شهادة (NVIDIA Studio) لتضيف المزيد من المزايا من خلال استخدام وحدة معالجة الرسومات (NVIDIA GeForce RTX 4070) لتشغيل أفضل التطبيقات الإبداعية.

كما تعمل شاشة OLED الجديدة على رفع مستوى التجربة المرئية لتتناسب مع ما تستطيع وحدة معالجة الرسومات توفيره، كما تأتي إعادة ترتيب منافذ الإدخال والإخراج، وتقنية (Wi-Fi 7) لاستكمال التحديثات البارزة، التي تعكس بالفعل قدرة هذا الحاسوب المحمول على تحسين سير عملك.

بالإضافة إلى الإصدار الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة، يعمل جهاز (Prestige 13 AI Evo) بالمعالج نفسه، ولكنه أخف وزنًا، إذ يبلغ وزنه 990 جرامًا فقط، ويعمل ببطارية تبلغ سعتها 75 واطًا/ الساعة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن حاسوب محمول خفيف الوزن يعمل ببطارية تدوم طويلًا.

التوفر:

ستطرح شركة MSI حواسيب (Prestige 16 AI) الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد منتصف يناير 2024.