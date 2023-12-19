جوجل بلاي يتيح إلغاء تثبيت تطبيقات أندرويد من بعد

يضيف متجر جوجل بلاي خيارًا جديدًا يسمح للمستخدمين بإلغاء تثبيت التطبيقات من أجهزتهم الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد من بعد.

ويعد تثبيت تطبيق جديد ضمن أي من أجهزتك المرتبطة بحساب جوجل أمرًا سهلًا، مع أن التنقل عبر إعدادات الجهاز يصبح صعبًا بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بإلغاء التثبيت.

ووعدت جوجل في شهر نوفمبر بتغيير ذلك عن طريق تحويل هاتف أندرويد إلى مدير تطبيقات، مما يتيح لك إلغاء تثبيت التطبيقات من بعد عبر جميع أجهزتك المتصلة.

ومثلما يمكنك إلغاء تثبيت التطبيقات من بعد ضمن أجهزة أندرويد التي سجلت الدخول إليها، يمكنك أيضًا إزالة هذه التطبيقات من أي جهاز متصل تريده، مع أن جوجل جعلت عملية إلغاء التثبيت صعبة مقارنةً بعملية التثبيت.

وكما هو مفصل في سجل تحديثات خدمات جوجل بلاي، فإن المتجر في خضم طرح خيار جديد لإلغاء تثبيت التطبيقات من أجهزة أندرويد المتصلة الأخرى.

وتشرح الشركة هذا الأمر باختصار شديد، مع أنها تشير إلى أنه مدعوم في جميع إصدارات أندرويد.

وأصبح خيار إلغاء التثبيت من بعد موجودًا مع الإصدار رقم 38.8 من تطبيق خدمات جوجل بلاي.

وتعرض علامة التبويب “إدارة” اسم جهازك الحالي، وتظهر قائمة بجميع أجهزتك المتصلة عند النقر على اسم جهاز الحالي.

ومن المفترض أن تكون قادرًا على إلغاء تثبيت التطبيقات من أجهزتك المتصلة بالنقر على صورة حسابك في متجر جوجل بلاي واختيار قسم “إدارة التطبيقات والجهاز”.

ويعرض قسم “إدارة التطبيقات والجهاز” التطبيقات المثبتة ضمن جهاز أندرويد مختلف عن الجهاز الذي تستخدمه حاليًا، ويمكن بعد ذلك إلغاء تثبيت التطبيق من الجهاز الآخر من واجهة المستخدم تلك.

تجدر الإشارة إلى أن هذا يعمل في الوقت الحالي عن طريق استخدام مربع الاختيار لتحديد التطبيقات المراد إلغاء تثبيتها.

وعند الضغط على خيار إلغاء التثبيت، تظهر واجهة مستخدم تعرض الأجهزة المتصلة التي تتضمن التطبيق المثبت.

وتتيح لك الميزة فرز قائمة التطبيقات المثبتة عبر أجهزتك الأخرى حسب مساحة التخزين المستخدمة، مما يسهل تحديد التطبيقات الضخمة التي تستهلك الموارد والتخلص منها لتعزيز أداء الجهاز.