تيك توك تحدّث تطبيقها للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة

أطلقت منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك تحديثًا جديدًا لتطبيقها في الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة مثل الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي، ويتضمن التحديث العديد من التغييرات في واجهة المستخدم.

وقالت المنصة إن التحديث الجديد يُعد “ترقية كاملة”، وهو يشمل أشرطة تنقل جديدة، مع “وضوح محسّن” عند استعراض مقاطع الفيديو، ودعم للاتجاه الأفقي والعمودي.

وسيحصل مستخدمو تيك توك على تجربة استخدام محسّنة مع التحديث الجديد الموجه للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، ويمكن الحصول عليه عبر تنزيل آخر إصدار متوفر من التطبيق في متجري آب ستور أو جوجل بلاي.

وركزت المنصة منذ سنوات على تطوير تطبيق الهواتف الذكية، ولم تحظَ إصدارات التطبيق في الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة بالقدر نفسه من الاهتمام.

وتُعد أهم مزايا التحديث الجديد عرض مقاطع الفيديو بجودة محسنة في الشاشات الكبيرة، دون الكشف عن الآلية التي تعتمد عليها المنصة في رفع جودة الفيديو.

وقالت تيك توك عبر موقعها الرسمي إنه بات بالإمكان “التنقل عبر التطبيق دون عناء باستخدام أشرطة التنقل الأنيقة الموجودة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة” لتسهيل الوصول إلى المزايا المختلفة وعلامات التبويب المفضلة.

وصرحت المنصة بأن ترقية التطبيق تمثل التزامها بتوفير مساحة شاملة وممتعة للجميع.

ويُعد تطبيق تيك توك أحد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهو يركز بشكل أساسي على مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، وتشير التقديرات إلى أن عدد مستخدميه النشطين حول العالم يتجاوز 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا.