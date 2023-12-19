إعدادات يمكنك ضبطها في هواتف آيفون لتحسين عمر البطارية

هناك الكثير من الطرق التي تُساعد في تحسين عمر بطارية هاتف آيفون، وأبرزها: تفعيل مزية شحن البطارية المحسّن (Optimized Battery Charging)، وتجنب ارتفاع درجة حرارة الهاتف، وعدم استنزاف طاقة البطارية بالكامل لتصل نسبة الشحن إلى صفر، وعدم شحن البطارية إلى نسبة تفوق 80%.

وبالإضافة إلى تلك الطرق، هناك بعض المزايا الجديدة التي أضافتها آبل إلى هواتف آيفون في نظامي iOS 16 و iOS 17 قد يؤدي تفعيلها إلى استنزاف المزيد من طاقة البطارية، فإذا كنت ترغب في تحسين عمر البطارية تجنب تفعيل المزايا التالية:

1- ويدجات شاشة القفل:

تُجبِر جميع الويدجات الموجودة في شاشة القفل التطبيقات التابعة لها على التشغيل تلقائيًا في الخلفية، للوصول إلى البيانات باستمرار وتحديث المعلومات التي تعرضها، مثل: حال الطقس. ونظرًا إلى أن تلك التطبيقات تعمل باستمرار في الخلفية بسبب الويدجات الخاصة بها، فهذا يعني أنها تستنزف طاقة البطارية باستمرار.

فإذا كنت ترغب في الحفاظ على طاقة بطارية هاتف آيفون، تجنب إضافة الويدجات إلى شاشة القفل. وأسهل طريقة للقيام بذلك هي تبديل شاشة القفل الموجودة، وذلك بالضغط مطولًا فوقها، ثم التمرير بين الخيارات المتاحة واختيار شاشة قفل لا تحتوي على أي ويدجات.

وإذا كنت ترغب في إزالة الويدجات من شاشة القفل دون تغيير الشاشة بالكامل، اتبع الخطوات التالية:

اضغط مطولًا على شاشة القفل، ثم انقر فوق زر (تخصيص) Customize. اختر (شاشة القفل) Lock Screen، ثم انقر فوق الويدجت التي ترغب في إزالتها، ثم انقر فوق زر (-).

2- مزية اهتزاز لوحة المفاتيح أثناء الكتابة:

أضافت آبل مزية جديدة إلى هواتف آيفون في نظام iOS 16 تُسمى (haptic feedback) تؤدي إلى اهتزاز لوحة المفاتيح أثناء الكتابة. ووفقًا لشركة آبل قد تؤثر هذه المزية في عمر البطارية.

فقد أشارت آبل في الصفحة الخاصة بتوضيح كيفية تفعيل هذه المزية إلى أنها قد تؤثر في عمر بطارية هاتف آيفون، لكنها لم تُعطِ أي تفاصيل حول مقدار الطاقة التي تستهلكها هذه المزية، ولكن إذا كنت ترغب في الحفاظ على عمر البطارية أطول مدة ممكنة، فمن الأفضل إبقاء هذه المزية مُعطلة.

لا تأتي هذه المزية مُفعّلة افتراضيًا، ولكن إذا فعّلتها، وترغب في تعطيلها فاتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر Sounds & Haptics. انقر فوق خيار (Keyboard Feedback)، ثم عطّل خيار (Haptic).