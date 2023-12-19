أفضل المصابيح الذكية في عام 2023

إذا كنت تبحث عن طريقة مبتكرة لإضاءة مكتبك المنزلي أو غرفة المعيشة أو غرفة النوم، فيمكنك تجربة استخدام المصابيح الذكية (smart lamps) التي تحتوي على العديد من المزايا، فهي لا تُضيء فحسب، بل يمكنك التحكم فيها من بُعد عن طريق تطبيق خاص، أو عبر الأوامر الصوتية؛ مما يسمح لك بضبط مؤقت لمواعيد إضاءة المصباح الذكي، وتغيير لونه، وسطوعه، وغير ذلك.

تتوفر أفضل المصابيح الذكية من العلامات التجارية، مثل: Philips و Govee وأمازون، وستجد أيضًا شركات أخرى مثل: Moonside و Hatch تنتج مصابيح ذكية جيدة.

وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة في اختيار المصباح الذكي المناسب، فإليك مواصفات بعضٍ من أفضل المصابيح الذكية المتوفرة في الأسواق:

1- مصباح Philips Hue Iris الذكي:

تقدم شركة Philips Hue مجموعة واسعة من المصابيح الذكية، ويُعد Philips Hue Iris أحدث مصباح ذكي أنتجته الشركة، ويتميز بتصميمه غير التقليدي.

يمتاز Iris بتصميم كروي يجعله مثاليًا لوضعه على المكتب، ويُصدر ضوءًا قويًا يمكنه إضاءة الزوايا والغرف الصغيرة، ونظرًا إلى أن هذا المصباح من إنتاج شركة Philips Hue، يمكن إقرانه بالأضواء الذكية الأخرى التي تنتجها الشركة نفسها.

يمكنك التحكم في هذا المصباح الذكي عبر تطبيق Philips Hue Bluetooth، وبعد تثبيت التطبيق في هاتفك ستتمكن من استخدامه لتشغيل المصباح، والتحكم في لونه وسطوعه من هاتفك مباشرة، كما يعمل Philips Hue Iris مع جميع مكبرات الصوت الذكية، والشاشات الذكية من أمازون وجوجل لتتمكن من التحكم فيه عبر الأوامر الصوتية دون استخدام اليدين.

يُباع مصباح Philips Hue Iris الذكي بسعر قدره 411 ريالًا سعوديًا.

2- مصباح Sharper Image Bonsai الذكي:

يأتي مصباح Sharper Image Bonsai بتصميم فريد يُشبه الشجرة، ويمتاز بأنه متعدد الاستخدامات، فهو يحتوي على مكبر صوت صغير يعمل عبر تقنية البلوتوث لتشغيل المقاطع الصوتية المختلفة من أجهزتك المحمولة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام قاعدة المصباح لشحن هاتفك لاسلكيًا.

من ناحية أخرى، يحتوي هذا المصباح على عناصر تحكم تعمل باللمس يمكنك استخدامها لضبط سطوع الضوء، كما يتوفر زر خاص لتنشيط وضع النوم الذي يُطفئ المصباح تلقائيًا بعد 30 دقيقة.

يُباع مصباح Sharper Image Bonsai الذكي بسعر قدره 80 دولارًا.

3- مصباح Lepro Smart Table Lamp:

يأتي مصباح Lepro Smart Table Lamp الذكي مع تطبيق خاص يحتوي على العديد من الخيارات للتحكم في المصباح من هاتفك؛ إذ يمكنك ضبط لون الإضاءة وسطوعها، وتعيين مؤقت وجداول زمنية لأوقات تشغيل المصباح وأوقات إيقاف تشغيله.

من ناحية أخرى، يحتوي هذا المصباح الذكي على أزرار مادية يمكن استخدامها للتحكم فيه بدلًا من التطبيق. وبالإضافة إلى ذلك، يتوافق المصباح مع مساعد جوجل (Google Assistant)، والمساعد الصوتي (أليكسا) Alexa لتتمكن من التحكم فيه من بُعد باستخدام الأوامر الصوتية.

يُباع مصباح Lepro Smart Table Lamp بسعر قدره 42 دولارًا.

4- مصباح BenQ Halo ScreenBar :

على عكس معظم المصابيح الذكية التي يجب وضعها على المكتب أو الطاولة، يمكن تثبيت BenQ Halo ScreenBar فوق شاشة الحاسوب، وهو متوافق مع كل أحجام الشاشات تقريبًا، ويمكنك وضعه فوق أي شاشة بسهولة دون الحاجة إلى أي مواد إضافية، كما ستتمكن من إزالته بسهولة ووضعه على شاشة أخرى، وذلك بفضل طريقة تثبيته التي لا تتطلب استخدام أي مواد لاصقة أو براغٍ.

بمجرد تثبيته، يمكنك التحكم فيه باستخدام جهاز لاسلكي يأتي مرفقًا معه يسمح لك بتشغيل الضوء وضبط سطوعه ولونه، وبمجرد تحديد الإعدادات المناسبة لك، يمكنك الضغط على زر المفضلات لحفظها كإعدادات مفضلة؛ مما يسمح لك بالوصول إليها بسرعة في أي وقت. كما يمكنك استخدام الوضع التلقائي الذي يضبط إعدادات المصباح بما يتناسب مع الغرفة.

يُباع مصباح BenQ Halo ScreenBar الذكي بسعر قدره 955 ريالًا سعوديًا.

5- مصباح Amazon Echo Glow:

يتوافق مصباح Amazon Echo Glow الذكي مع جميع أجهزة Echo من أمازون، ويأتي مع العديد من المزايا، ويمكنك التحكم في لون الضوء وسطوعه باستخدام الأوامر الصوتية.

كما يمكنك استخدامه كمنبه بصري للدلالة على انتهاء مؤقت معين، على سبيل المثال: يمكنك ضبط مؤقت لوقت الطهي يعتمد على تغيير لون المصباح، وستعرف أن الوقت انتهى عندما يتغير لون المصباح.

يُباع مصباح Amazon Echo Glow بسعر قدره 19 دولارًا.