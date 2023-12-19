أضافت آبل مجموعة من المزايا الجديدة إلى حواسيب ماك في نظام التشغيل macOS Sonoma 14.2. ومع أن هذا التحديث لا يحتوي على مزايا كبيرة مثل: تطبيق Journal الجديد المتوفر في تحديث iOS 17.2، فهناك العديد من التحسينات المفيدة التي تجعل نظام macOS Sonoma 14.2 يستحق التثبيت.

وفيما يلي سنذكر أبرز المزايا الجديدة في نظام التشغيل macOS Sonoma 14.2:

1- تحديثات جديدة في تطبيق الرسائل:

بعد تحديث نظام التشغيل في حاسوب ماك الخاص بك إلى macOS Sonoma 14.2 يمكنك الوصول إلى الرسائل غير المقروءة بسهولة في تطبيق الرسائل؛ إذ ستجد سهمًا يتيح لك الانتقال مباشرة إلى أول رسالة غير مقروءة في المحادثة التي تختارها، بالإضافة إلى وجود خيار لإضافة ملصق إلى رسالة معينة، وهذا يُسهّل إضافة ردود سريعة أثناء الدردشة في حاسوب ماك.

2- مزية التعبئة التلقائية في ملفات PDF:

تتعرف مزية (التعبئة التلقائية) AutoFill الحقول الرئيسية في ملفات PDF والمستندات الأخرى، وتضيف المعلومات المطلوبة تلقائيًا. كما يمكن لهذه المزية إضافة العناوين وأرقام الهواتف والبيانات الأخرى من تطبيق جهات الاتصال (Contacts app).

3- الويدجت الخاصة بعرض حال الطقس:

في نظام macOS Sonoma يمكنك إضافة الويدجات مباشرة إلى سطح المكتب، وتمتاز هذه الويدجات بأنها تفاعلية مثل تلك المتوفرة في هواتف آيفون.

وباستخدام هذه الويدجات، يمكنك التحقق من التذكيرات وحال الطقس والتفاعل مع التطبيقات التابعة لجهات خارجية مباشرة من شاشة سطح المكتب في حاسوب ماك دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

وفي تحديث macOS Sonoma 14.2 أضافت آبل العديد من ويدجات الطقس الجديدة التي يمكن إضافتها إلى سطح المكتب في حواسيب ماك، ومنها: الويدجت الخاصة بإظهار توقعات هطول الأمطار في الساعات القادمة، وويدجت لإظهار وقت شروق الشمس ووقت غروبها، وويدجت لإظهار سرعة الرياح.

4- إمكانية تشغيل أكثر من مؤقت في الوقت نفسه:

يدعم تطبيق (الساعة) Clock في حواسيب ماك التي تعمل بنظام التشغيل macOS Sonoma 14.2 إضافة أكثر من مؤقت في الوقت نفسه لاستخدامها لأغراض مختلفة، على سبيل المثال: يمكنك ضبط مؤقت مدته ساعة لدراسة مادة معينة، وضبط مؤقت آخر لتذكيرك بموعد إيقاف تشغيل جهاز معين وغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يوفر تطبيق Clock أيضًا مؤقتات مُجهزة سابقًا يمكنك تشغيلها بسرعة.