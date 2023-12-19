آيباد برو القادم قد يدعم شحن MagSafe

قد يتضمن الجيل القادم من آيباد برو المقرر طرحه في عام 2024 دعمًا لشحن MagSafe، وهناك شائعات سابقة تشير إلى أن آبل تطور ميزة الشحن اللاسلكي لأجهزتها اللوحية.

وتقدم هواتف آيفون وظائف MagSafe منذ عام 2020، وذلك باستخدام المغناطيس لتسهيل الشحن اللاسلكي مع فتح الباب أمام الملحقات المرفقة مغناطيسيًا.

ولا يعمل الشحن اللاسلكي مع الجهة الخلفية المعدنية مثل تلك التي تظهر في العديد من أجهزة آيباد، لذلك هناك حاجة إلى جهة خلفية زجاجية أو بلاستيكية من أجل الشحن اللاسلكي MagSafe.

وظهرت تقارير في عام 2021 توضح أن آبل تفكر في تصميم غطاء خلفي زجاجي لجهاز آيباد برو لعام 2022، مما يسمح بقدرات الشحن اللاسلكي، وأن الشركة كانت تختبر نظام ‌MagSafe‌ لجهاز آيباد برو.

ولم تتميز نماذج عام 2022 من جهاز آيباد برو بالشحن اللاسلكي، أو الظهر الزجاجي، أو أي تغييرات ملحوظة في التصميم، مع أنه من الممكن أن تكون آبل قد ناقشت الميزة لإطلاقها في المستقبل.

ومن المقرر طرح النماذج الجديدة من آيباد برو المزودة بشاشة بقياس قدره 11 بوصة و 13 بوصة مع شاشات من نوع OLED في عام 2024، ومن المتوقع أن يحصل هذان الجهازان على تحديثات تصميمية بصفتها جزءًا من هذا التحديث.

ولم تحدّث آبل المظهر الخارجي لأجهزتها اللوحية منذ عدة سنوات، لذلك من المقرر إجراء عملية إصلاح شاملة.

ومن الممكن أن تخطط آبل لإطلاق جهازها اللوحي الرائد المزود بجهة خلفية زجاجية في عام 2024 بصفتها جزءًا من الانتقال إلى استخدام الشاشات من نوع OLED.

وتزيد الجهة الخلفية الزجاجية من إمكانية تعرض جهاز آيباد برو للضرر عند سقوطه، على غرار آيفون، مع أنها تسمح أيضًا بوصول ملحقات جديدة خالية من الأسلاك وشاحن ‌MagSafe‌ المشترك الذي يعمل مع كل من آيفون وآيباد.

ومن المفترض أن يعمل جهاز آيباد أيضًا مع الشواحن المغناطيسية الداعمة لمعيار Qi2 بقوة مقدارها 15 واطًا التي تطورها الشركات المصنعة الخارجية.

ويعد شحن ‌MagSafe‌ بقوة مقدارها 15 واطًا أبطأ من الشحن السلكي عبر منفذ USB-C، وهو ما ينطبق أيضًا على ‌آيفون، مع أنه يوفر لأصحاب أجهزة آبل المزيد من خيارات الشحن عند الحاجة.

وقد يشير شحن ‌MagSafe‌، لجهاز آيباد الذي ظهرت عنه شائعات، إلى شاحن مغناطيسي يشبه شاحن أجهزة ماك بدلًا من الشاحن المغناطيسي لأجهزة آيفون، أي عبارة عن موصل متصل مغناطيسيًا لكابلات الشحن السلكية.

وتطور آبل لوحة مفاتيح Magic Keyboard من الألمنيوم تشبه لوحة مفاتيح Magic Keyboard لأجهزة ماك من أجل نماذج ‌آيباد برو المفترض إطلاقها في عام 2024، وتستخدم الأجهزة اللوحية الجديدة أيضًا شرائح M3 نفسها الموجودة في أجهزة ماك بوك برو.