آبل تطور مزايا صحية جديدة لساعتها الذكية

تعمل شركة آبل على تطوير مزايا جديدة مرتبطة بالصحة لساعتها الذكية استعدادًا لتوفيرها مع الإصدارات القادمة في عام 2024 المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة بلومبيرج الأمريكية في تقرير أخير، فإن المزايا المنتظرة تشمل إمكانية تتبع ضغط الدم عبر المعصم، واكتشاف حالات انقطاع النفس في أثناء النوم.

وسيكون بإمكان الساعة اكتشاف ارتفاع ضغط الدم من خلال القياسات التي تجريها حساسات خاصة على الأوعية الدموية في معصم اليد، وهو ما سيُعد إنجازًا هندسيًا بارزًا للشركة.

وأفاد التقرير بأن ساعة آبل ستكون قادرة على تنبيه مالكيها في حالة ارتفاع ضغط الدم عن القياسات الطبيعية، حتى يتمكنوا من إبلاغ الطبيب المعالج، لكن لن توفر الساعة في البداية أي قياسات محددة للضغط الانقباضي والانبساطي، كما هو الحال في الأجهزة المتخصصة في قياس ضغط الدم.

وستتمكن الساعة من اكتشاف حالات انقطاع التنفس في أثناء النوم من خلال قياسات النوم وأنماط التنفس، ثم تنبيه المستخدمين في حالة ملاحظة نتائج غير طبيعية.

ومن الجدير بالذكر أن تشخيص حالات انقطاع التنفس في أثناء النوم يتطلب في العادة اختبار “دراسة النوم” في مركز متخصص، لكن قد تساعد تلك التقنية في تسهيل تشخيص الحالات ذات الأعراض والعلامات الخفيفة، أو تتبع الحالات التي جرى تشخيصها بالفعل، والمساهمة في تحسين النوم.

وعادةً ما تقدم آبل تلك المزايا الصحية لإرشاد المستخدمين وتنبيههم عند اكتشاف قياسات غير طبيعية، ولا تُغني بأي حال عن تلقي النصيحة الطبية أو اللجوء إلى استخدام الأجهزة المتخصصة في القياس.

ويشير تقرير بلومبيرج أيضًا إلى أن آبل قد تطرح أحد إصدارات ساعة آبل القادمة بتصميم جديد محسّن، وهو على الأرجح الإصدار الأساسي من الساعة.