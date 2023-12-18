Nubia تطلق هاتف الألعاب Red Magic 9 Pro

أطلقت العلامة التجارية Nubia التابعة لشركة ZTE الصينية هاتفها الجديد Red Magic 9 Pro الموجه لعشاق الألعاب.

ويتميز الجهاز الجديد بشرائح Snapdragon 8 Gen 3 والتصميم المحسّن والمفاتيح المخصصة للألعاب ومراوح التبريد المزودة بإضاءة RGB.

وزودت Nubia هاتف Red Magic 9 Pro بشاشة مسطحة من نوع AMOLED بقياس مقداره 6.8 بوصات وبدقة مقدارها 1116×2480 بكسلًا ومعدل تحديث مقداره 120 هرتزًا، مع عدم وجود ثقب مرئي للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وذلك لأنها مدمجة تحت الشاشة.

وتتميز الشاشة بمقدار 1600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، وتوفر تعتيمًا يبلغ مقداره 2160 هرتزًا لتقليل وجع العين، كما أدمجت Nubia قارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة، وهو يعمل أيضًا جهازًا لمراقبة معدل ضربات القلب.

ويأتي Red Magic 9 Pro مزودًا بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة مقدارها 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

وزودت الشركة الهاتف بنظام التبريد المحدث ICE 13 الذي يغطي الآن مساحة إجمالية قدرها 10182 ملم مربع.

ويستطيع نظام التبريد خفض درجة الحرارة الأساسية لوحدة المعالجة المركزية بمقدار 25 درجة مئوية، ويتميز بطبقة من الجرافين في الجهة السفلية من الشاشة، بالإضافة إلى قناة هواء كبيرة تساعد في تدفق الهواء.

وتدور المروحة الموجودة داخل الجهاز الآن بسرعة تبلغ 22 ألف دورة في الدقيقة، وتتميز بتوصيل حراري محسّن بنسبة مقدارها 30 في المئة.

ويتميز جهاز Red Magic 9 Pro بإطار من الألمنيوم المستخدم في صناعة الطيران، وظهرٍ زجاجي مسطح دون مستشعرات كاميرا بارزة.

ويوجد في الجهة الخلفية من الهاتف كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سامسونج GN5 وميزة التثبيت البصري للصورة، إلى جانب العدسة الفائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة الماكرو البالغة دقتها 2 ميجابكسل.

وتشغل واجهة المستخدم Red Magic OS 9 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14 الهاتف، الذي زودته الشركة ببطارية تبلغ سعتها 6500 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة مقدارها 80 واطًا.

ويستمر التركيز على ألعاب الهاتف من خلال المفاتيح المخصصة للألعاب الحساسة للضغط وعناصر التحكم المخصصة الموجودة في شريط التمرير التي تشغل وضع الألعاب في RedMagic OS 9.

ويبدأ سعر هاتف Red Magic 9 Pro من 650 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، ويصل السعر إلى نحو 800 دولار لنسخة 16 جيجابايت/ 512 جيجابايت.