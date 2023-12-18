يوتيوب تطرح اشتراكها المدفوع في عدة دول عربية

طرحت جوجل اشتراك يوتيوب بريميوم في 10 بلدان إضافية ليصبح المجموع الإجمالي 110 مواقع.

ويتوفر الاشتراك المدفوع الآن في الجزائر والعراق والأردن وكمبوديا وجورجيا وغانا وكينيا ولاوس وتونس والسنغال.

ويستطيع المستخدمون في هذه البلدان الآن الوصول إلى تطبيق YouTube Music بالإضافة إلى تجربة YouTube Premium، مما يتيح للمشاهدين إمكانية الوصول إلى مشاهدة دون انقطاع عبر يوتيوب.

وتعد يوتيوب بريميوم بمنزلة خدمة اشتراك مدفوعة مصممة لمحبي منصة مشاركة الفيديو، مما يمنحهم تجربة مشاهدة جديدة وسلسة لمشاهدة منشئي المحتوى المفضلين لديهم من جميع أنحاء العالم دون انقطاع.

وتمنح التجربة مشاهدة خالية من الإعلانات، إذ يمكنك مشاهدة ملايين مقاطع الفيديو دون انقطاع ودون أي إعلانات قبل الفيديو وأثناءه، ولن ترى أيضًا إعلانات اللافتة والإعلانات عبر شبكة البحث التابعة لجهات خارجية.

ويمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وقوائم التشغيل المفضلة لديك من أجل مشاهدتها وقتما تشاء في وضع عدم الاتصال عندما لا تكون متصلًا بالإنترنت.

وتضيف ميزة التنزيلات الذكية المحتوى الموصى به تلقائيًا إلى مكتبتك من أجل مشاهدته أو الاستماع إليه دون الاتصال بالإنترنت.

كما يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية عبر جهازك المحمول أثناء استخدام التطبيقات الأخرى أو عندما تكون الشاشة مغلقة، إذ يستمر تشغيل الصوت إذا خرجت من تطبيق يوتيوب.

ويحصل المشترك تلقائيًا على إصدار متميز من YouTube Music يتيح لك الاستماع بلا إنترنت ودون إعلانات عبر تطبيق YouTube Music المستقل.

ويمكنك الاستمرار في مشاهدة مقاطع الفيديو من مكان توقفك لكي تستمتع بتجربة مشاهدة دون انقطاع، إذ تحفظ يوتيوب مكان توقفك عن المشاهدة حتى تتمكن من متابعة مشاهدة مقاطع الفيديو من أجهزة متعددة.

كما يمكنك إجراء مهام متعددة والاستمتاع بمقاطع الفيديو بالسرعة التي تناسبك باستخدام عناصر التحكم المتميزة، إذ يمكنك تخطي المحتوى وتغيير سرعة التشغيل والمزيد، إلى جانب إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو أو إيقافها مؤقتًا أو التخطي إلى الأمام أو الخلف.

وتتيح لك خاصية صورة داخل صورة مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء استخدام التطبيقات الأخرى في جهازك المحمول.