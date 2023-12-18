هونر تكشف عن هاتف Honor X8b

كشفت شركة هونر الصينية عن هاتفها الجديد Honor X8b، وهو هاتف متوسط المواصفات ستتيحه الشركة في الأسواق العربية، ويُعد نسخة محسنة من الإصدار السابق X8 الذي أُطلق بداية العام الجاري.

ويأتي هاتف Honor X8b بشاشة أمولد قياسها 6.7 إنشات بدقة +Full HD، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، مع خاصية “التعتيم بدون ضرر” التي تقلل إجهاد العين في أثناء الاستخدام، وتصل درجة السطوع القصوى في الشاشة إلى 2000 شمعة.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 680 الثماني النواة، مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت وسعات تخزينية مختلفة يصل حجمها إلى 512 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير مع شاحن سريع قوته 35 واطًا، ويمكن شحن الهاتف باستخدام منفذ USB-C، علمًا بأن الهاتف يدعم شبكات الجيل الرابع، وواي فاي Wi-Fi 802.11ac، وبلوتوث 5، كما يحتوي على حساس للبصمات في جانب الهاتف، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة Magic OS 7.2.

ويضم الهاتف كاميرا سيلفي أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع فلاش LED، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل للكاميرا الأساسية، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال وأخرى للتصوير عن قرب بدقة 5 ميجابكسل و 2 ميجابكسل على الترتيب.

وتطرح هونر هاتف Honor X8b الجديد بسعر يبدأ من 240 دولارًا أمريكيًا، وقد أتاحته بالفعل في المملكة العربية السعودية بسعر 800 ريال سعودي، ويتوفر بثلاثة ألوان هي الأسود والفضي والأخضر، ومن المتوقع إطلاقه في المزيد من الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.