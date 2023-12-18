نيسان أريا الكهربائية تكمل الرحلة بين القطبين الشمالي والجنوبي

أصبحت نيسان أريا الكهربائية السيارة الأولى التي تقطع الطريق كاملًا من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي بعد نحو تسعة أشهر على الطريق.

واستخدم المغامران الأسكتلنديان كريس وجولي رامسي السيارة الكهربائية المعدلة من أجل إكمال رحلتهما الاستكشافية.

وقطع المغامران مسافة تقدر بنحو 27358 كم بتلك السيارة الكهربائية في الرحلة الأولى عالميًا من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.

ووصل كريس وجولي رامسي إلى وجهتهما في 15 من ديسمبر، مع أنهما لم يتمكنا من نشر الأخبار إلا بعد إعادة الاتصال بالقمر الصناعي لاحقًا.

ولجأ المغامران من أجل إكمال هذه الرحلة إلى سيارة نيسان أريا الكهربائية e-4ORCE التي عدلتها شركة Arctic Trucks الآيسلندية المتخصصة في إعداد المركبات للظروف الصعبة.

وكانت الفكرة هي استخدام نيسان أريا الكهربائية بصفتها إثباتًا لمفهوم تعديلات المركبات الكهربائية المستقبلية.

ومن المحتمل أن تحل هذه النوعية من المركبات محل مركبات الوقود المستخدمة حاليًا في الأبحاث والبعثات الاستكشافية في القطب الجنوبي.

وحصلت السيارة على إطارات بقياس مقداره 39 بوصة، تتطلب أقواس عجلات معدلة، بالإضافة إلى بعض المعدات الصديقة للجليد وأعمال تقوية الجسم.

وحافظت Arctic Trucks على مجموعة نقل الحركة والتعليق الأساسية، مع عدم وجود تغيير في علبة التروس كما هو ضروري في السيارات العاملة بالوقود.

واضطرت الشركة بسبب الحمل الإضافي على السيارة الكهربائية إلى الاكتفاء بمدى مخفض يبلغ نحو 320 كم، بدلًا من المدى الأصلي البالغ نحو 440 كم.

ولجأ المغامران خلال الأجزاء القطبية الشمالية والقطبية الجنوبية من الرحلة إلى مجموعة من الحيل للحفاظ على دفء بطارية السيارة وتحسين الكفاءة.

وشكلا جدارًا ثلجيًا من أجل حماية الجانب السفلي للسيارة والمبرد الأمامي من الرياح الباردة، واستخدما خيمة مخصصة لتغطية السيارة بأكملها، عندما لا يكون الجو عاصفًا جدًا.

واستخدما توربينات الرياح بقدرة تبلغ نحو 5 كيلوواط أو نموذج أولي لشاحن هجين بالطاقة الشمسية من أجل تنشيط سيارة نيسان أريا الكهربائية.

واضطرا عند فشل ذلك إلى العودة إلى مولد البنزين، وهو جهاز إلزامي من أجل عبور مناطق القطب الشمالي، إلى جانب مركبات الدعم التي تعمل بالوقود، إذ لا توجد نسخة كهربائية منها.

وسافر المغامران عبر الأمريكتين، وكان الجزء الشمالي سهلًا نسبيًا بفضل أجهزة الشحن المتوفرة بسهولة على طول الطريق، مع أن القصة كانت مختلفة في الجنوب.

وتعاون الرحالان مع مزود بحلول شحن المركبات الكهربائية وهو Enel X Way من أجل تركيب أجهزة شحن على طول طريقهما عبر أمريكا الوسطى والجنوبية، وخاصة محطة بيرو من الرحلة الاستكشافية.

ووعدت شركة Enel X Way بإبقاء أجهزة الشحن الجديدة هذه متاحة للجمهور بعد ذلك، ومن ثم توسيع ممر الشحن الكهربائي لعموم أمريكا.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها كريس وجولي رامسي عناوين الأخبار المتعلقة بالسيارات الكهربائية، إذ أكملا في عام 2017 رالي المغول عبر سيارة نيسان ليف الكهربائية المعدلة.