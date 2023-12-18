كيف تستخدم وضع الإصلاح الجديد في هواتف جوجل Pixel؟

أطلقت شركة جوجل في مطلع شهر ديسمبر وضعًا جديدًا لهواتفها يُسمى (وضع الإصلاح) Repair Mode يهدف إلى الحفاظ على أمان بياناتك أثناء إصلاح هاتف Pixel، مع منح الفنيين القدرة على إجراء الاختبارات الضرورية وتنفيذ عمليات الإصلاح دون الوصول إلى الملفات والبيانات الخاصة بالمالك.

إليك المزيد من التفاصيل حول وضح الإصلاح الجديد من جوجل، وكيفية استخدامه في هواتف Pixel:

أولًا: ما وضع الإصلاح الجديد في هواتف جوجل Pixel؟

وضع الإصلاح (Repair Mode) هو وضع جديد أضافته شركة جوجل إلى هواتف Pixel؛ يوفر بيئة آمنة لبياناتك المخزنة في الهاتف أثناء إصلاحه.

يحمي وضع الإصلاح بياناتك الشخصية، مثل: الرسائل والصور وسجل المكالمات والتطبيقات وغيرها من الوصول غير المصرح به. وعند الخروج من وضع الإصلاح، يعمل هاتفك بنحو طبيعي مرة أخرى دون فقدان البيانات.

يتطلب تفعيل وضع الإصلاح وجود مساحة تخزين متاحة لا تقل عن 2 جيجابايت، ولن يحفظ الهاتف أي بيانات أو إعدادات تُنزَّل أو تغيَّر أثناء تفعيل وضع الإصلاح.

وضع الإصلاح متاح في بعض هواتف بكسل، وهي:

لا يتوفر وضع الإصلاح في الأجهزة التالية:

هاتف Pixel 3.

هاتف Pixel 4.

جهاز جوجل اللوحي Pixel Tablet.

ثانيًا: كيف يمكنك استخدام وضع الإصلاح في هواتف جوجل Pixel؟

إذا تعطّل هاتف Pixel الخاص بك، يمكنك تفعيل وضع الإصلاح قبل إرساله إلى المختص بإصلاح هواتف Pixel باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings. مرر إلى الأسفل، ثم انقر فوق خيار (النظام) System. انقر فوق خيار (وضع الإصلاح) Repair mode. انقر فوق خيار (Enter repair mode) في الزاوية اليُمنى السفلية. أدخل رقم التعريف الشخصي (PIN)، أو كلمة المرور الخاصة بفتح شاشة القفل. سيُعاد تشغيل هاتفك وسيكون في وضع الإصلاح بعد إعادة تشغيله.

ولضمان الحفاظ على أمان بياناتك لا تُعطِ المختص بإصلاح الهواتف رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور؛ إذ سيوفر وضع الإصلاح بيئة مناسبة له لإجراء الفحوصات اللازمة دون الحاجة إلى كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي.

بعد الانتهاء من إصلاح الهاتف، يمكنك إعادته إلى وضعه العادي بالنقر فوق خيار (الخروج من وضع الإصلاح) Exit repair mode في قسم الإشعارات، ثم إدخال رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور.