شركة تحالف تعلن أكبر برنامج توسعة للفعاليات في العالم

أعلنت شركة (تحالف) Tahaluf؛ إطلاق أكبر برنامج توسعة للفعاليات في تاريخ المملكة العربية السعودية مع خطط لإطلاق 20 فعالية تجارية واستهلاكية جديدة خاصة بقطاعات محددة في المملكة على مدى الثمانية عشر شهرًا القادمة.

ويشهد التوسع الكبير عرض تحالف لعلامات مميزة تابعة لشركة إنفورما في المملكة، بما يشمل: معرض سي بي إتش آي، ومهرجان كوزمو بروف، لتقديم الخدمات لقطاعي صناعات الأدوية والتجميل العالميين، وتعزيز حضور العلامات التجارية الرائدة الحالية، مثل: معرض سيتي سكيب جلوبال المتخصص في العقارات، وإطلاق أسماء ومفاهيم جديدة تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

ويرفع هذا التوسع من التصنيف الحالي لشركة تحالف، بصفتها أكبر منظم للفعاليات في السعودية، من حيث المساحة بالمتر المربع إلى المركز الأول في الشرق الأوسط.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال مايكل تشامبيون؛ الرئيس التنفيذي لشركة تحالف والمؤسس لمؤتمر ليب والمشارك فيه، وهو معرض التكنولوجيا الأسرع نموًا في العالم: “تركز فعالياتنا الجديدة على القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بما يشمل: التكنولوجيا والعقارات والبنية التحتية والطيران والأدوية والغذاء والصحة والجمال والسياحة والتمويل والضيافة. ويمثل هذا التوسيع لمحفظتنا الناجحة منحنى نمو غير مسبوق في مجال الفعاليات العالمية، ويساعد على تحقيق الطموحات الوطنية في توفير فرص العمل وإطلاق شركات جديدة وتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق تأثير اقتصادي ملموس”.

من المتوقع أن يساهم هذا التوسع في إحداث تأثير اقتصادي يزيد على مليار دولار أمريكي في الرياض من خلال إنفاق الجهات العارضة والمندوبين على قطاعي السفر والضيافة.

ويشمل هذا التأثير جميع مفاصل الاقتصاد ويستكمل استثمار تحالف في مساحات مكتبية جديدة في العاصمة وتطبيق خطتها في توظيف ما يصل إلى أكثر من 200 متخصص خلال العام المقبل، بما يشمل: المتخصصين من المواطنين السعوديين.

Saudisation employment boost as 200-plus new staff set to join joint venture within a year as Tahaluf prepares to realise the biggest launch of new IPs of any event organiser in any global market.

With flagship Informa events such as cosmoprofworld and

— Tahaluf (@TahalufGlobal) December 18, 2023