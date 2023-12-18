شركة تحالف تعلن أكبر برنامج توسعة للفعاليات في العالم

أعلنت شركة (تحالف) Tahaluf؛ إطلاق أكبر برنامج توسعة للفعاليات في تاريخ المملكة العربية السعودية مع خطط لإطلاق 20 فعالية تجارية واستهلاكية جديدة خاصة بقطاعات محددة في المملكة على مدى الثمانية عشر شهرًا القادمة.

ويشهد التوسع الكبير عرض تحالف لعلامات مميزة تابعة لشركة إنفورما في المملكة، بما يشمل: معرض سي بي إتش آي، ومهرجان كوزمو بروف، لتقديم الخدمات لقطاعي صناعات الأدوية والتجميل العالميين، وتعزيز حضور العلامات التجارية الرائدة الحالية، مثل: معرض سيتي سكيب جلوبال المتخصص في العقارات، وإطلاق أسماء ومفاهيم جديدة تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

ويرفع هذا التوسع من التصنيف الحالي لشركة تحالف، بصفتها أكبر منظم للفعاليات في السعودية، من حيث المساحة بالمتر المربع إلى المركز الأول في الشرق الأوسط.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال مايكل تشامبيون؛ الرئيس التنفيذي لشركة تحالف والمؤسس لمؤتمر ليب والمشارك فيه، وهو معرض التكنولوجيا الأسرع نموًا في العالم: “تركز فعالياتنا الجديدة على القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بما يشمل: التكنولوجيا والعقارات والبنية التحتية والطيران والأدوية والغذاء والصحة والجمال والسياحة والتمويل والضيافة. ويمثل هذا التوسيع لمحفظتنا الناجحة منحنى نمو غير مسبوق في مجال الفعاليات العالمية، ويساعد على تحقيق الطموحات الوطنية في توفير فرص العمل وإطلاق شركات جديدة وتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق تأثير اقتصادي ملموس”.

تحقيق تأثير اقتصادي كبير:

من المتوقع أن يساهم هذا التوسع في إحداث تأثير اقتصادي يزيد على مليار دولار أمريكي في الرياض من خلال إنفاق الجهات العارضة والمندوبين على قطاعي السفر والضيافة.

ويشمل هذا التأثير جميع مفاصل الاقتصاد ويستكمل استثمار تحالف في مساحات مكتبية جديدة في العاصمة وتطبيق خطتها في توظيف ما يصل إلى أكثر من 200 متخصص خلال العام المقبل، بما يشمل: المتخصصين من المواطنين السعوديين.

Saudisation employment boost as 200-plus new staff set to join @InformaPLC joint venture within a year as #Tahaluf prepares to realise the biggest launch of new IPs of any event organiser in any global market. With flagship Informa events such as @cosmoprofworld and… pic.twitter.com/SNq4wtXF6W — Tahaluf (@TahalufGlobal) December 18, 2023

وأضاف تشامبيون: “تعمل الفعاليات أيضًا على تعزيز مكانة المملكة كلاعب عالمي بارز في تنظيم الفعاليات المباشرة، وتعريف الشركات الدولية بواقع المملكة اليوم كسوق ديناميكية وحيوية مفتوحة للاستثمار والتعاون والسياحة من جميع أنحاء العالم”.

تأثير كبير في قطاع الفعاليات العالمية:

أحدثت شركة تحالف – وهي عبارة عن المشروع الإستراتيجي المشترك بين شركة إنفورما والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري – منذ إطلاقها قبل عام تأثيرًا كبيرًا في قطاع الفعاليات العالمية، من خلال تقديم فعاليات بارزة حطمت أرقامًا قياسية وفازت بالعديد من الجوائز، ومنها: مؤتمر ليب؛ الذي انطلق بدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأصبح معرض التكنولوجيا الأكثر حضورًا في العالم، والدورة الأولى من معرض سيتي سكيب جلوبال الذي انطلق في سبتمبر الماضي؛ وفعالية الذكاء الاصطناعي (ديب فيست)؛ ومعرض إنفليفر العالمي للأطعمة والمشروبات والمدعوم من الحكومة السعودية؛ وملتقى الصحة العالمي؛ وفعالية بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا لأمن المعلومات الأكثر حضورًا في العالم.

وأثمر النجاح المميز الذي حققته شركة تحالف جذب الاستثمارات من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري، وهو جزء من صندوق التنمية الوطني، وتستعد الآن لضم شركة صلة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في إطلاق الفعاليات، إلى قائمة المساهمين في تحالف. وتشهد التوسعة المعلنة تعزيز مكانة تحالف الريادية كأكبر جهة منظمة للمعارض والمؤتمرات الهامة في المملكة.

وأردف تشامبيون: “تمتلك شركة تحالف قاعدة قوية من المساهمين تمنحها قدرة استثنائية على إنشاء فعاليات مرموقة تعزز التحول في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الواعد في المملكة. وتساعد محفظة الشركة الواسعة في زيادة حصتها في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، وذلك من خلال الاستقطاب المباشر للخبرات العالمية والاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، مع إنشاء شراكات اقتصادية ومستدامة بين القطاعين العام والخاص. ويقود تطوير هذا القطاع إلى تعزيز المساهمة السنوية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة قدرها 3% إلى أكثر من 10% بحلول عام 2030”.

وقال تشامبيون: “إن مجموعة عمليات الإطلاق المخطط لها تمثل محركات إستراتيجية خاصة بالقطاع لكل من شركة تحالف وقطاع الفعاليات والسعودية عمومًا”.

واختتم كلمته قائلًا: “تحتوي كل فعالية تجارية جديدة على شكل من أشكال تمكين الاستثمار، بما يشمل: منصات تمويل المستثمرين وأصحاب رأس المال الاستثماري، والتوفيق بين الأعمال، وبرامج الترويج للشركات الناشئة. ويستقطب ذلك أحدث الخبرات التقنية إلى المملكة ويعزز علاقات التعاون والشراكات والاستثمار الداخلي القادم من الخارج. وأثبتت الفعاليات التجارية المرموقة قيمتها المهمة، إذ تعمل منصات إنشاء الأعمال والشركات على اختصار وقت تنفيذ العمليات للعديد من المشاريع التي تبحث عن موطئ قدم في المملكة والمنطقة عمومًا، حيث تضم العديد من حقوق الملكية الفكرية القيمة الخاصة بشركة إنفورما من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا هذه المنهجية التي تركز على الأعمال التجارية”.