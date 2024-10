دبي تستضيف مؤتمر ستيب للتكنولوجيا في فبراير 2024 

ستنطلق الدورة الثانية عشرة من مؤتمر ستيب للتكنولوجيا (Step Conference) يوم 21 من فبراير 2024 في إمارة دبي، وتستمر حتى 22 من فبراير، وذلك بالشراكة الإستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم، التي تُعدّ الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة لصناع ومطوري التكنولوجيا.

وقد استضاف مؤتمر ستيب خلال الثنتي عشرة سنة الماضية الآلاف من الشركات الناشئة التي مثلت 58 دولة، وتلقى ما نسبته 28.5% من هذه الشركات مجتمعةً تمويلًا بمبلغ يزيد على 800 مليون دولار أمريكي.

وخلال دورة عام 2024، ستُشارك 500 شركة ناشئة ضمن أكثر من 500 اجتماع وجلسة نقاشية، فضلًا عما يزيد على 150 شركة متخصصة في رأس المال الاستثماري لإتاحة مصادر تمويل تُقدر قيمتها بمبلغ 8.2 مليارات دولار أمريكي. وعلى مدار يومين، سيشهد الحدث مشاركة 8 آلاف من الحضور من كافة أنحاء العالم، ليُساهم المؤتمر في ترسيخ مكانة دبي ضمن المشهد العالمي لقطاع التكنولوجيا.

ومن المرتقب أن تكون دورة عام 2024 من مؤتمر ستيب للتكنولوجيا الأكثر أهمية وتنوعًا على الإطلاق من حيث فعالياتها، إذ من المقرر أن تكشف عن مسار جديد خاص بالذكاء الاصطناعي يتماشى مع إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تسعى إلى الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح رائدة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعبر هذا المسار، سيسلط خبراء القطاع الضوء على الإمكانات الواعدة والتحديات الماثلة للتكنولوجيا التحويلية، وسيتطرقون إلى مواضيع عديدة هامة تشمل ما يلي:

وفي هذا الصدد، أشار عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، إلى أن الذكاء الاصطناعي بات بمنزلة عامل تحفيز لتمكين أصحاب المواهب من الأفراد والمؤسسات من بلوغ آفاق لم يسبق إليها مثيل من الإنتاجية والإبداع.

وقال عمار المالك: “نحرص انسجامًا مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 على مواصلة سعينا الدؤوب لتعزيز بيئة الابتكار المتكاملة في مدينة دبي للإنترنت، بما يساهم في بناء مستقبل قائم على الكفاءة والابتكار والترابط الوثيق. ولا شك في أن شراكتنا المستمرة مع مؤتمر ستيب للتكنولوجيا تعكس التزامنا المشترك بتعزيز قطاع ريادة الأعمال ودفع عجلة التطور التكنولوجي قدمًا في إمارة دبي والمنطقة على حد سواء”.

سيُخصص مؤتمر ستيب للتكنولوجيا 2024 أجندة فعاليات غير مسبوقة، بمشاركة مجموعة بارزة من المتحدثين عبر مسارات أخرى مثل: المسار الأولي، والمسار الرقمي، ومسار التكنولوجيا المالية، ومسار الأرض ومسار الصحة.

وتضم قائمة المتحدثين المرموقة من رواد القطاع كلًا من أمجد مسعد؛ الرئيس التنفيذي لشركة (ريبل إت)، وماريو نوفل؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة IBC والمستضيف لإحدى كبرى المساحات التابعة لمنصة X، وزوبي أوديزوي؛ مغني الراب ورائد الأعمال في المجال الإبداعي، والدكتورة سوزان غراهام؛ الرئيس التنفيذي لشركة Dendra Systems، حيث يشارك كل منهم آراءه وأفكاره وسيخوضون في جلسات حوارية بناءة.

ومن جهته قال مهدي غيساسي؛ مدير إدارة المنتجات في Google DeepMind وأحد الضيوف المتحدثين خلال المؤتمر: “يمثل مؤتمر ستيب 2024 لي منعطفًا هامًا ويجسد دلالة واضحة على عمق التزام دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مواصلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس ومسؤول. ومن وجهة نظري؛ فإن المحادثات المتعمقة والمتبصرة بشأن الذكاء الاصطناعي ليست مجرد خطوات بسيطة، بل هي المسار الذي سيقودنا نحو إرساء مستقبل مشرق وغير مسبوق يعود بالنفع على العالم بأسره”.

ستتبوأ الشركات الناشئة مرتبة الصدارة خلال فعاليات مؤتمر ستيب 2024، مع إضافة هامة وجديدة إلى أجندة أعمال الحدث، تحت اسم (حلقة المؤسسين)، وهي منصة مخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة الذين ينشدون الإرشاد والتوجيه والنصائح من الخبراء المتمرسين.

وتشمل الباقة المخصصة للشركات الناشئة جناحًا مخصصًا لاستعراض المنتجات، وإمكانية المشاركة الحصرية في الاجتماعات التي يحضرها المستثمرون، وتغطية شاملة لفعاليات المؤتمر، بما يشمل: ورش العمل والفعاليات الأخرى ذات الصلة.

وسيتيح المؤتمر فرصًا مثالية لتحويل الأفكار الفذة إلى واقع ملموس وترجمة علاقات التعاون إلى قصص نجاح بارزة، ليرسخ المؤتمر من مكانته كمنصة محفزة للنمو في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

تتوفر تذاكر التسجيل الباكر الآن للراغبين في الحضور والمشاركة في مؤتمر ستيب 2024، لتتيح حسمًا بمبلغ قدره 150 دولارًا عند شراء التذاكر. يتيح هذا العرض الذي سيسري لمدة محدودة فرصة مثالية لكم لحجز مكانكم خلال المؤتمر واستكشاف مستقبل الابتكار بأنفسكم.

يمكنكم شراء تذاكر المؤتمر عبر هذا الرابط، في حين يمكن للشركات الناشئة تقديم طلباتها عبر هذا الرابط.

