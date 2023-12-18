حصاد 2023.. أفضل حواسيب كروم بوك في هذا العام

تمتاز حواسيب كروم بوك (Chromebook) بالأداء السريع والتصاميم الأنيقة، وتتضمن واجهة سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك، تُباع الكثير من هذه الحواسيب بأسعار متوسطة؛ مما يجعلها خيارًا مُناسبًا للطلاب والأشخاص ذوي الدخل المحدود.

يتوفر في الأسواق الكثير من حواسيب كروم بوك المتفاوتة في المواصفات والأسعار، والمُصنعة من علامات تجارية مُختلفة، أبرزها: آيسر (Acer)، وأسوس (Asus)، ولينوفو (Lenovo)، و HP.

ولمساعدتك في اختيار ما يناسبك، سنذكر فيما يلي مواصفات أفضل حواسيب كروم بوك في عام 2023:

1- حاسوب Acer Chromebook Plus 515:

يُعدّ حاسوب (Acer Chromebook Plus 515) واحدًا من أفضل حواسيب كروم بوك التي أنتجتها شركة آيسر في عام 2023، ويمتاز بأنه يعمل بمعالج قوي، ويأتي مع تحسينات في جوانب متعددة مقارنةً بالإصدارات السابقة، ويدعم مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة الاستخدام.

يعمل حاسوب (Acer Chromebook Plus 515) بالجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i3-1215U)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel UHD)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة قدرها 128 جيجابايت.

يضم هذا الحاسوب شاشة من نوع (LCD)، بقياس قدره 15.6 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ويضم كاميرا ويب عالية الدقة.

يمتاز Acer Chromebook Plus 515 بعمر البطارية الطويل؛ إذ تستمر بطاريته في العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات، ويُباع بسعر قدره 400 دولار.

2- حاسوب Acer Chromebook Spin 714:

يضم حاسوب (714 Acer Chromebook Spin) شاشة بقياس قدره 14 بوصة، وبدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

ويعمل حاسوب Acer Chromebook Spin 714 بالجيل الثالث عشر من معالج Intel Core i5-1335U، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel Iris Xe)، ويُعدّ هذا الحاسوب مناسبًا لأداء المهام المتوسطة واللعب بالألعاب الخفيفة، وستلاحظ أن تجربة الاستخدام سلسة وسريعة وخالية من التأخير.

يأتي Chromebook Spin 714 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت، وتستمر بطاريته في العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات.

يُباع حاسوب Chromebook Spin 714 بسعر قدره 700 دولار.

3- حاسوب Asus Chromebook Plus CX34:

يُعدّ Asus Chromebook Plus CX34 أفضل حاسوب من أسوس يعمل بنظام التشغيل ChromeOS، ويتمتع بمزايا تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة مؤتمرات الفيديو، مثل: تقليل ضوضاء الخلفية وتحسين الإضاءة، وغيرها.

يضم هذا الحاسوب شاشة بقياس قدره 14 بوصة، وتبلغ دقتها 1920 × 1080 بكسلًا، ويعمل بمعالج (Intel Core i5-1235U) ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel UHD)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة قدرها 256 جيجابايت.

تستمر بطارية حاسوب Asus Chromebook Plus CX34 في العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات، ويُباع بسعر قدره 600 دولار.

4- حاسوب Asus Chromebook CM30 Detachable:

يندرج حاسوب Asus Chromebook CM30 Detachable ضمن فئة حواسيب 2 في واحد، إذ يأتي مع شاشة تعمل باللمس يمكن فصلها عن لوحة المفاتيح، لتحويله إلى جهاز لوحي.

يمتاز هذا الحاسوب بأنه متعدد الاستخدامات؛ إذ يُعدّ مناسبًا للدراسة واللعب والعمل، ويضم شاشة مشرقة بقياس قدره 10.5 بوصات، وبدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، كما يأتي مع قلم إلكتروني لتحرير المستندات وكتابة الملاحظات بسرعة، ويمتاز بعمر البطارية الطويل.

يعمل حاسوب Chromebook CM30 Detachable بمعالج MediaTek Kompanio 520، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

تستمر بطارية هذا الحاسوب في العمل لمدة تصل إلى 12 ساعة، ولتتعرف جميع مواصفاته، يمكنك الاطلاع على مقال: “أسوس تكشف عن الحاسوب المحمول من فئة 2 في 1 Chromebook CM30“.

5- حاسوب Acer Chromebook Plus 514:

يضم حاسوب Acer Chromebook Plus 514 شاشة تعمل باللمس من نوع (LCD) بقياس قدره 14 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج (AMD Ryzen 7320C)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (AMD Radeon)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع (SSD) بسعة قدرها 256 جيجابايت.

تستمر بطارية حاسوب Acer Chromebook Plus 514 في العمل لمدة تصل إلى 12 ساعة، ويُباع بسعر قدره 450 دولارًا.

6- حاسوب Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus:

يندرج حاسوب Lenovo IdeaPad Flex 5i ضمن فئة حواسيب 2 في واحد، ويمتاز بأنه يقدم أداءً قويًا ويُباع بسعر معقول، ويتمتع بعمر البطارية الطويل.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel i3-1315U) الذي يمتاز بقوة الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel UHD)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 128 جيجابايت.

أما فيما يتعلق بالشاشة، فيضم حاسوب Lenovo IdeaPad Flex 5i شاشة تعمل باللمس بمقاس قدره 14 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وبسطوع يبلغ 300 شمعة/ المتر المربع.

تستمر بطارية حاسوب Lenovo IdeaPad Flex 5i في العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات، ويُباع بسعر قدره 349 دولارًا.

7- حاسوب HP Dragonfly Pro Chromebook:

يضم حاسوب HP Dragonfly Pro Chromebook شاشة تعمل باللمس بقياس قدره 14 بوصة، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1200 شمعة/ المتر المربع، ويضم لوحة مفاتيح كبيرة ومريحة للاستخدام لمدة طويلة، كما يضم لوحة تتبع سريعة الاستجابة.

يعمل حاسوب HP Dragonfly Pro Chromebook بمعالج (Intel Core i5-1235U)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت.

تستمر بطارية هذا الحاسوب بالعمل لمدة قدرها 11 ساعة ونصف، وتدعم الشحن السلكي السريع؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة.

يُباع حاسوب HP Dragonfly Pro Chromebook بسعر قدره 1000 دولار.