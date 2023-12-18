حصاد 2023.. أفضل الهواتف الذكية التي أُطلقت خلال العام

وصلت شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم إلى ذروتها مع توقعات النمو بنسبة تبلغ 7.3% بانتهاء الربع الرابع من عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر انتعاش السوق في عام 2024 مع توقع نموه بنسبة قدرها 3.8%، وذلك وفقًا لتقرير حديث من شركة أبحاث السوق (IDC).

وبذلك يمكننا القول إن سوق الهواتف الذكية قد شهد انتعاشًا قويًا بانتهاء عام 2023، مقارنة بعام 2022، الذي شهد انخفاضًا كبيرًا في شحنات الهواتف الذكية، إذ ذكرت شركة (IDC) في تقريرها أن عام 2022 انتهى بشحن نحو 1.21 مليار هاتف ذكي، وهذا الرقم هو الأقل في إجمالي عدد الشحنات السنوية منذ عام 2013 بسبب التراجع الكبير في طلب المستخدمين، والتضخم، وحالة عدم اليقين الاقتصادي.

بالإضافة إلى زيادة عدد الشحنات، فقد شهد قطاع الهواتف الذكية أيضًا الكثير من التطورات على مستوى الأداء والمعالجات، إذ قدمت آبل هذا العام في هواتف (iPhone 15 Pro) معالج (A17 Pro) وهو أول معالج مُصنع بتقنية 3 نانومتر في العالم.

كما دعمت جوجل هواتفها الجديدة بالعديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التي جعلتها من أفضل هواتف أندرويد في عام 2023، علاوة على ذلك؛ دخلت جوجل لأول مرة سوق الهواتف الذكية القابلة للطي هذا العام أيضًا.

إليك أفضل الهواتف الذكية التي أُطلقت خلال عام 2023:

1- هواتف (Galaxy S23) من سامسونج:

كما هي عادة شركة سامسونج في بداية كل عام؛ تطلق الجيل الجديد من هواتفها الرائدة (Galaxy S) في بداية شهر فبراير، أي قبل انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للجوال (MWC)؛ الذي يشهد إعلان الكثير من هواتف أندرويد الجديدة، لتقود سامسونج بذلك سوق هواتف أندرويد على مدار العام، وتسعى الشركات كلها إلى منافستها.

أعلنت شركة سامسونج في يوم 1 من فبراير 2023؛ ثلاثة هواتف جديدة ضمن سلسلة (Galaxy S) الرائدة، وهي: Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus، و Galaxy S23 Ultra، ثم طرحت الهواتف الثلاثة يوم 17 من فبراير 2023.

تضم سلسلة (Galaxy S23) ثلاثة هواتف بأحجام مختلفة، هي:

هاتف Galaxy S23 بشاشة مقاسها يبلغ 6.1 بوصات.

هاتف Galaxy S23 Plus بشاشة يبلغ مقاسها 6.7 بوصات.

هاتف Galaxy S23 Ultra بشاشة يبلغ مقاسها 6.8 بوصات.

تشترك هواتف السلسلة جميعها في العديد من المزايا؛ التي من أبرزها: المعالج القوي الجديد المُصمم خصوصًا لهواتف هذه السلسلة، والشاشات الكبيرة الحجم ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتزًا، والبطاريات ذات السعة الكبيرة، كما تدعم تقنية (Wi-Fi 6e)، وإصدارًا مطورًا من تقنية تعزيز الرؤية (Vision Booster) لتحسين الرؤية في مواجهة الإضاءة القوية في الظروف الخارجية.

ولكن يتميز هاتف (Galaxy S23 Ultra) الأكبر في السلسلة بأنه يتضمن نظام الكاميرا الاحترافي الأكثر تقدمًا من سامسونج، إذ رفعت الشركة في هذا الهاتف دقة الكاميرا الرئيسية لتضم مستشعرًا بدقة تبلغ 200 ميجابكسل بدلًا من 108 ميجابكسل في الإصدار السابق، وتتيح الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 8K.

كما يدعم الهاتف القلم الذكي (S Pen)، الذي يُسهل عليك كتابة الملاحظات أثناء الاجتماع، وتحرير المستندات، ورسم الأفكار الجديدة، والتحكم في العروض التقديمية من بُعد.

لمعرفة كافة مواصفات الهواتف الثلاثة، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هواتف Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus و Galaxy S23 Ultra“.

2- هاتف OnePlus 11:

أصبحت شركة ون بلس منافسًا قويًا في سوق هواتف أندرويد خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب أنها تمكنت من تقديم المعادلة المثالية للمستخدمين، إذ تجمع هواتفها الرائدة بين المواصفات القوية والتصميم المميز والسعر التنافسي.

طرحت شركة ون بلس هاتف (OnePlus 11) خلال شهر فبراير 2023، ويتميز الهاتف بأنه يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويضم شاشة من نوع (LTPO3 Fluid AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا.

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ تقدم العدسة الرئيسية، التي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل مع مستشعر من نوع (Sony IMX890)، صورًا رائعة للغاية. ويتوفر هذا الهاتف بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي هي: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

3- هواتف (Xiaomi 13):

أطلقت شركة شاومي خلال شهر مارس 2023 على هامش مشاركتها في مؤتمر MWC 2023، سلسلة هواتفها (Xiaomi 13) عالميًا.

تضم السلسلة ثلاثة هواتف، وهي:

هاتف Xiaomi 13 Lite بشاشة يبلغ مقاسها 6.55 بوصات.

هاتف Xiaomi 13 بشاشة يبلغ مقاسها 6.36 بوصات.

هاتف Xiaomi 13 Pro هو الهاتف الأكبر في السلسلة، يضم شاشة يبلغ مقاسها 6.73 بوصات.

يتميز هاتف (Xiaomi 13 pro) الأكبر في السلسلة بالتصميم الأنيق، والأداء القوي، بالإضافة إلى الإمكانيات القوية في الكاميرا بفضل نظام كاميرا Leica الاحترافي مع مستشعر بمقاس بوصة واحدة، وهذا يضمن التقاط كمية كبيرة من الضوء، ومن ثَمَّ تقديم صور ليلية احترافية. كما يضم الهاتف كاميرا ثلاثية العدسات؛ وجميعها بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

بالإضافة إلى ذلك؛ تتميز شاشة هاتف (Xiaomi 13 pro) بدرجة السطوع، إذ تأتي بإضاءة تصل حتى 1900 شمعة، وهو رقم يتفوق فيه الهاتف على جميع هواتف أندرويد المتاحة في السوق حتى الآن، ولا يتجاوزه سوى هواتف آيفون برو الجديدة.

لمعرفة كافة مواصفات هاتف (Xiaomi 13 pro)؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Xiaomi 13 pro“.

4- هواتف Find X6 من أوبو:

أطلقت شركة أوبو سلسلة هواتف (Find X6) الرائدة التي تمتاز بقدرات متقدمة للتصوير، والتي تضم هاتفين هما: Find X6، و Find X6 Pro اللذان يشتركان في التصميم، ونوع الشاشة ومواصفاتها، والكاميرا الخلفية والأمامية.

ولكن يتميز هاتف (Find X6 Pro) بأنه يضم الشاشة ذات المقاس الأكبر، والبطارية ذات السعة الكبرى، ويدعم تقنيات التصوير الأكثر تطورًا، وذلك بفضل معالج (Snapdragon 8 Gen 2) القوي، ووحدة المعالجة العصبية للتصوير (MariSilicon X) من أوبو، التي توفر خوارزمية جديدة تمامًا لمعالجة الصور، إذ تلتقط بدقة كبرى الطريقة التي يتفاعل بها الضوء مع الأشياء والبيئات في المشهد.

يعمل هاتف (Find X6 Pro) ببطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع (SuperVOOC) بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي السريع (AirVOOC) بقدرة تبلغ 50 واطًا.

بينما يعمل هاتف (Find X6) بمعالج (Mediatek Dimensity 9200)، ويعمل ببطارية تبلغ سعتها 4800 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقوة تبلغ 80 واطًا، ولا تدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

5- هاتف (Pixel 7a) من جوجل:

أطلقت شركة جوجل خلال شهر مايو 2023 هاتف (Pixel 7a)، الذي يتميز بالمواصفات القوية القريبة جدًا من سلسلة هواتفها الرائدة (Pixel 7)، ولكن بسعر أقل.

يعمل هاتف (Pixel 7a) بمعالج (Tensor G2) مع المعالج المساعد Titan M2 من جوجل، وهي المعالجات نفسها الموجودة في الإصدارات الرائدة Pixel 7 و Pixel 7 Pro، وحتى الإصدار الأغلى Pixel Fold القابل للطي.

يضم هاتف Pixel 7a شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات، وتبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا. ويضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية تبلغ دقتها 64 ميجابكسل، والثانية تبلغ دقتها 13 ميجابكسل.

ولمعرفة كافة مواصفات الهاتف والفرق بينه وبين الهاتف الرائد (Pixel 7)، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة شاملة بين هاتفي Pixel 7a و Pixel 7 من جوجل“.

6- هواتف (iPhone 15):

يُعد حدث طرح شركة آبل سلسلة هواتف آيفون الجديدة كل عام هو الحدث الأهم في سوق الهواتف الذكية، الذي ينتظره الكثيرون، لمعرفة الجديد الذي ستقدمه الشركة في هواتفها.

وقد طرحت آبل سلسلة هواتف (iPhone 15) هذا العام خلال شهر سبتمبر 2023؛ وقد حصلت جميع هواتف آيفون 15 على بعض التحسينات مقارنةً بإصدارات العام الماضي، ولكن أهم تغيير شهدته الهواتف هذا العام، هو استبدال منفذ (Lightning) للشحن بآخر من نوع (USB-C)، هذا لأول مرة منذ 11 عامًا. كما تدعم جميع طرز آيفون 15 هذا العام خاصية (Dynamic Island)، التي كانت مقتصرة العام الماضي على هاتفي آيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس فقط.

كما استبدلت آبل في هذين الهاتفين زر التبديل، بين وضعي الرنين والصامت التقليدي، بزر إجراءات قابل للتخصيص، يسمح لك بتخصيص تجربة الهاتف وفقًا لرغبتك.

تضم السلسلة أربعة هواتف جديدة بأحجام مختلفة، وهي:

ولمعرفة كافة مواصفات الهواتف وأهم الفروق بينها، يمكنك الاطلاع على المقالات الآتية:

7- سلسلة هواتف (Pixel 8):

أطلقت شركة جوجل خلال شهر أكتوبر 2023؛ سلسلة هواتفها الرائدة (Pixel 8)، التي تضم هاتفين هما، Pixel 8، و Pixel 8 Pro، يعملان بالمعالج نفسه، ويشتركان في التصميم ونوع الشاشة ومواصفاتها، والكاميرا الأمامية.

ولكن يتميز هاتف (Pixel 8 Pro) بأنه يضم الشاشة ذات المقاس الأكبر، ويتوفر بسعة كبرى في ذاكرة الوصول العشوائي تبلغ 12 جيجابايت، وخيارات كثيرة من سعة التخزين الداخلية، تبدأ من سعة قدرها 128 جيجابايت، وتصل إلى سعة قدرها واحد تيرابايت.

وفيما يتعلق بهاتف Pixel 8 فإنه يتوفر بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت فقط.

ويتميز كلا الهاتفين بكاميرا خلفية رائعة، ولكن هاتف (Pixel 8 Pro) يتفوق بأنه يضم عدسات إضافية للتصوير المقرّب واللقطات الفائقة الاتساع.

ولمعرفة كافة مواصفات هواتف (Pixel 8) من جوجل، وأهم الفروقات بينها، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي جوجل Pixel 8 و Pixel 8 Pro“.

8- هواتف Honor 90:

أطلقت شركة هونر سلسلة هواتف (Honor 90) في الأسواق العالمية خلال شهر يونيو 2023، وتضم السلسلة هاتفين، هما: Honor 90 و Honor 90 Pro، اللذان يشتركان في التصميم مع اختلاف في شكل الكاميرا الخلفية فقط للتفرقة بينهما، إذ يكون دائريًا في الإصدار العادي، وسداسيًا في إصدار برو. كما يشتركان في نوع الشاشة ومواصفاتها، والكاميرا الخلفية، وسعة البطارية.

ولكن يتميز هاتف Honor 90 Pro بأنه يعمل بالمعالج الأقوى (Snapdragon 8+ Gen 1)، كما يضم كاميرا أمامية ثنائية العدسات، الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل. في حين يضم هاتف Honor 90 كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

9- هاتف (Nothing Phone 2):

أطلقت الشركة الناشئة (Nothing) هاتفها الجديد (Nothing Phone 2) خلال شهر يوليو 2023؛ الذي تنافس مع عدد كبير من الهواتف الذكية، مثل: هاتف Pixel 7 من جوجل، وهاتف Galaxy S23 من سامسونج، وبفضل تصميمه الذي يشبه هواتف آيفون دخل في المنافسة أيضًا هاتف (iPhone 14).

لم يقدم هذا الهاتف أي جديد على مستوى الأداء، والشاشة، والكاميرا والبطارية مقارنة بباقي الهواتف المنافسة له، ولكن أهم ما يميزه عنها واجهة (جليف) Glyph الموجودة في الجهة الخلفية التي حصلت على تحسينات مقارنة بالإصدار السابق، إذ أصبحت تتكون من 11 شريط LED مجزأ مع 33 منطقة إضاءة LED إجمالية. وتوفر الواجهة حالات استخدام جديدة للإشعارات والتطبيقات.

لمعرفة كافة مواصفات هاتف (Nothing Phone 2)، يمكنك الاطلاع على مقال: “القرار النهائي.. هل يستحق هاتف Nothing Phone 2 الشراء؟“.