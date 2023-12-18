جوجل تطلق نموذج Gemini Pro للمطورين والمؤسسات

أعلنت شركة جوجل اليوم إطلاق الإصدار الأول من نموذج (Gemini Pro) للمطورين والمؤسسات، ليتمكنوا من تطوير حالات استخدام خاصة بهم، وسوف تواصل الشركة العمل على تحسين هذا النموذج بشكل أكبر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بالاستفادة من آراء المستخدمين وملاحظاتهم.

وقد أطلقت شركة جوجل خلال الأسبوع الماضي نموذج (Gemini)؛ وهو نموذجها الأحدث والأكثر تطورًا للذكاء الاصطناعي، ويُعد خطوتها التالية في طريقها لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر نفعًا للجميع.

ويأتي هذا النموذج في ثلاثة إصدارات متفاوتة الإمكانيات، وهي: (Gemini Nano)، و(Gemini Pro)، و(Gemini Ultra)، كما بدأت جوجل بالفعل بإدماجه في منتجاتها، إذ يتوفر إصدار (Nano) في هواتف جوجل (Pixel 8 Pro) بشكل أولي، ويتوفر إصدار معدل من (Pro) في روبوت الدردشة بارد (Bard).

مزايا نموذج (Gemini Pro):

بات بإمكان الجميع الآن الوصول إلى الإصدار الأول من نموذج (Gemini Pro) عبر واجهة التطبيقات البرمجية (Gemini API)، ويدعم هذا النموذج العديد من المزايا، التي من أبرزها:

يتفوق نموذج (Gemini Pro) على النماذج الأخرى ذات الحجم المماثل في معايير البحث.

يأتي الإصدار الجديد مزودًا بنافذة سياق بحجم 32K للنصوص، وستكون الإصدارات المستقبلية بنافذة سياق أكبر.

يعد هذا الإصدار مجانيًا ومتاحًا للاستخدام الآن، ضمن حدود معينة، وسيجري لاحقًا تسعيره بشكل تنافسي.

يأتي هذا الإصدار مع مجموعة من المزايا؛ مثل: استدعاء الوظائف، والتضمين، والاسترجاع الدلالي، والتحديد المخصص لأسس المعرفة، ووظيفة الدردشة.

يدعم هذا الإصدار 38 لغة في أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم.

يقبل نموذج (Gemini Pro) مدخلات نصية، ويقدم مخرجات نصية، كما وفرت جوجل نقطة نهاية مخصصة تُسمى (Gemini Pro Vision) تقبل المدخلات النصية والصور، وتتيح مخرجات نصية لحالات الاستخدام المتعدد الوسائط.

تتوفر حزمة أدوات تطوير البرمجيات لنموذج (Gemini Pro) لمساعدة المستخدمين في إنشاء تطبيقات تعمل في أي مكان. وتدعم هذه الحزمة لغات البرمجة بايثون (Python)، وكوتلن (Kotlin)، وسويفت (Swift)، ,جافا سكريبت (JavaScript)، ومحرك (Node.js).

Google AI Studio؛ أسرع طريقة للبناء باستخدام نموذج Gemini:

يمثل استوديو جوجل للذكاء الاصطناعي (Google AI Studio) أداة مجانية للمطورين قائمة على الويب، تمكنهم من تطوير مطالبات بسرعة كبيرة، ومن ثم الحصول على مفتاح واجهة تطبيقات برمجية لاستخدامه في تطوير تطبيقاتهم.

ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى (Google AI Studio) باستخدام حساب جوجل الشخصي، والاستفادة من حصة مجانية تسمح بـ 60 طلبًا في الدقيقة، أي أكثر بنحو 20 مرة من العروض المجانية الأخرى.

ولاستخدامه؛ ما على المستخدم سوى النقر فوق (الحصول على الرمز) Get code لنقل عمله إلى بيئة التطوير المتكاملة التي يفضلها، أو استخدام أحد نماذج البدء السريع المتوفرة في استوديو أندرويد أو منصة جوجل كولاب (Colab)، أو منصة (Project IDX).

ولمساعدة جوجل في تحسين جودة النموذج، قد تكون مدخلات ومخرجات واجهة التطبيقات البرمجية، واستوديو جوجل للذكاء الاصطناعي متاحة لمدققين مدربين عندما يستخدم العميل الحصة المجانية. ويمكن إلغاء تحديد هذه البيانات من حساب جوجل الخاص بالمستخدم ومفتاح واجهة التطبيقات البرمجية.

منصة Vertex AI من جوجل:

عندما يحين وقت إنشاء منصة ذكاء اصطناعي مُدارة بالكامل، يمكن للمستخدم الانتقال بسهولة من استوديو جوجل للذكاء الاصطناعي إلى منصة (Vertex AI)، التي تسمح بتخصيص نموذج Gemini مع التحكم الكامل في البيانات، والاستفادة من المزايا الأخرى لسحابة جوجل الخاصة بأمن المؤسسة وسلامتها وخصوصيتها وحوكمة البيانات وضمان الامتثال.

ويمكن للمستخدمين من خلال منصة Vertex AI، الوصول إلى نماذج Gemini نفسها، التي تتيح لهم:

ضبط نموذج Gemini واستخلاصه باستخدام بيانات شركاتهم، ثم تعزيزها بالأسس المطلوبة لتضمين معلومات وإضافات دقيقة لاتخاذ إجراءات في العالم الحقيقي.

إنشاء وكلاء بحث ومحادثة يدعمهم نموذج Gemini في بيئة ذات تعليمات برمجية منخفضة أو معدومة، بما يشمل: دعم الجيل المعزز للاسترجاع، والبحث المختلط، والتضمينات وإرشادات المحادثة وغير ذلك.

النشر بثقة واطمئنان؛ إذ إن جوجل لا تدرب نماذجها أبدًا على المدخلات أو المخرجات الخاصة بعملاء جوجل كلاود. ولهذا فإن بيانات المستخدمين وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بهم ستكون دائمًا ملك لهم وحدهم.

أسعار نموذج (Gemini Pro):

يمكن في الوقت الحالي، أن يستفيد المطورون من وصول مجاني إلى نموذج (Gemini Pro)، ونقطة نهاية (Gemini Pro Vision) من خلال استوديو جوجل للذكاء الاصطناعي، مع ما يصل إلى 60 طلبًا في الدقيقة، مما يجعله مناسبًا لمعظم احتياجات تطوير التطبيقات.

كما يمكن للمطورين الذين يستخدمون منصة Vertex AI تجربة النماذج نفسها، بمعدلات الأسعار نفسها، دون أي تكلفة حتى تُطرح بشكل عام في أوائل العام المقبل، وبعد ذلك سيكون هناك رسوم على كل 1,000 حرف أو لكل صورة عبر استوديو جوجل للذكاء الاصطناعي ومنصة Vertex AI.

وفي تعليقها على إطلاق هذا النموذج، قالت جانين بانكس؛ نائب الرئيس ومدير عام Developer X وDevRel في جوجل: “نحن سعداء للغاية أن نموذج (Gemini) أصبح متاحًا الآن للمطورين والمؤسسات. وبينما نواصل تحسينه، فإن آراءكم وملاحظاتكم ستساعدنا على الارتقاء به لمستويات جديدة. ويمكنكم معرفة المزيد حول هذا النموذج والبدء في استخدامه لتطوير التطبيقات والبرمجيات من خلال منصة (ai.google.dev)، أو استغلال القدرات القوية لمنصة Vertex AI”.

ومن جهته قال بوراك جوكتورك؛ نائب الرئيس والمدير العام لحلول الذكاء الاصطناعي السحابي والصناعة في جوجل: “سنطلق في أوائل العام المقبل، نموذج (Gemini ultra)، وهو النموذج الأكبر والأكثر قدرة من بين نماذج Gemini للذكاء الاصطناعي، والمخصص للمهام الشديدة التعقيد، وذلك بعد إجراء المزيد من الضبط الدقيق واختبارات السلامة ومراجعة التعليقات والملاحظات القيمة من شركائنا. كما سنقوم أيضًا بإدخال النموذج إلى المزيد من منصاتنا الخاصة بالمطورين، مثل: كروم (Chrome)، وفايربيس (Firebase). ونحن متحمسون جدًا لرؤية ما ستقومون ببنائه باستخدام Gemini”.