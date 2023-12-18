جوجل تطرح ميزة الكتابة اليدوية عبر الأجهزة اللوحية

طرحت جوجل ميزة الكتابة اليدوية باستخدام القلم عبر لوحة مفاتيح Gboard لأجهزة أندرويد اللوحية التي تتيح طريقة إدخال النص هذه.

وتحتوي لوحة مفاتيح Gboard على العديد من المزايا، مما يمنحها أفضلية عند مقارنتها بلوحات المفاتيح المنافسة، وأصبحت الآن تدعم تعرف الكتابة اليدوية.

وأصبح إدخال النص سهلًا بفضل تعرف الكتابة اليدوية الأصلية في Gboard ضمن أجهزة أندرويد اللوحية الداعمة لتقنية USI 2.0 styli.

وطرحت جوجل الآن الميزة التي كانت تطورها عبر جهازها اللوحي Pixel Tablet منذ شهر أغسطس من هذا العام.

ويمكنك استخدام القلم من أجل الكتابة في حقول إدخال النص ضمن جهاز Pixel Tablet اللوحي أو جهاز سامسونج اللوحي.

كما أن المهام الشائعة الأخرى، مثل الحذف أو إدراج سطر جديد أو ضم الكلمات، أصبحت سهلة الآن باستخدام الإيماءات المختلفة.

ويمكنك الكتابة في أي حقل نصي بفضل دعم الكتابة اليدوية، وتحول Gboard هذه الكتابة اليدوية تلقائيًا إلى نص مكتوب.

ويحدث التحويل عند الانتقال إلى كتابة كلمة أخرى. وتشبه هذه الميزة من جوجل وظيفة Scribble المتوفرة في آيباد عند استخدام قلم آبل Apple Pencil.

ويظهر شريط أدوات عائم عند استخدام تعرف الكتابة اليدوية يوفر وصولًا سريعًا إلى الرموز التعبيرية ومنتقي اللغة والحافظة والمزيد.

ويمكنك تخصيص سرعة الكتابة اليدوية وعرض الخط من قسم “الكتابة في حقول النص” في إعدادات Gboard.

ولا تقتصر ميزة تعرف خط اليد في Gboard على الأجهزة اللوحية، إذ إنها متوفرة أيضًا عبر Samsung Galaxy Z Fold 5.

ويمكنك في حال كنت تستخدم قلم S Pen مع هاتف سامسونج القابل للطي استخدام الإضافة الجديدة في Gboard لإدخال النص بسرعة.

وليس من الواضح إذا كانت جوجل تخطط لطرح الميزة عبر OnePlus Open، إذ يدعم الجهاز القابل للطي أيضًا مدخلات القلم.

ويأتي تعرف الكتابة اليدوية في Gboard في الوقت الذي يضيف فيه إصدار أندرويد 14 دعمًا أصليًا للقلم إلى النظام التشغيلي.

وتطرح جوجل ميزة دعم الكتابة اليدوية في Gboard تدريجيًا، لذلك قد لا تعمل فورًا في جهازك.

وتتطلب الميزة أيضًا تنزيل موارد إضافية في الخلفية، لذا تأكد من أن جهازك اللوحي قيد الشحن ومتصل بالشبكة اللاسلكية إذا كنت ترى الخيار في إعدادات لوحة المفاتيح.